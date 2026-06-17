Вишковић: Не заустављамо се - Српска ушла у снажан инвестициони циклус

Аутор:АТВ
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Република Српска до сада има 111 километара ауто-пута и добрим дијелом смо , до сада у инвестиционом циклусу гдје су обезбијеђене финансије, и потписани уговори. У циклусу изградње је још 112 километара ауто-пута и ту се не заустављамо, рекао је Радован Вишковић, в.д. директора Аутопутева Републике Српске.
"Ми смо сачували у немогућим околностима Републику Српску, и дочекали боље дане. Српска је сачувана и она иде у један значајан и озбиљан инвестициони циклус. Увијек је била прича и критика скоро сваког буџета, како је потрошачки, а није развојни. У овом ребалансу буџета, који је данас усвојила Народна скупштина, видимо и поздрављам намјеру Владе што су значајна средства издвојили за инвестиције", рекао је Вишковић, који је раније био и предсједник Владе Српске.
Истакао је да је скоро највеће повећање у ребалансу буџета издвајање за инвестиције, као и да се значајна средства издвајају и за инвестиционе пројекте локалних заједница.
"Када је у питању, задуживање, питам да ли је паметније узети кредит па саградити 100 километара који ће користити наша привреда, грађани, локалне заједнице за економски развој јер то је њен предуслов, савремене саобраћајнице. Најбољи примјер је ауто-пут у Српској код оних локалних заједница или градова, попут Градишке, Лакташа, Добоја, Прњавора, а ускоро Бијељине, Брчког, Вукосавља, Модриче који се налазе на овом дијелу ауто-пута који треба да повеже Бањалуку и Београд", рекао је он.
Да ли урадити то, каже Вишковић, у неко разумно вријеме од четири до пет година, или 100 километара у наредних 50 година, по два километра.
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"Мислим да је боље да то урадимо одмах, па на неки начин сервисирамо", рекао је Вишковић и подсјетио да су крајем прошле године, са кинеском банком потписали два финансијска уговора за изградњу ауто-пута од Вукосавља до Брчког у дужини од 31,5 километара, а вриједност радова је износила 600 милиона КМ - навео је он.
Истакао је да је са њима потписан и уговор за дио ауто-пута од Бијељине од Брчког у дужини 17,7 километара, вриједности преко 300 милиона КМ.
"За два пројекта близу милијарду КМ. А, мора да се заврши и експропријација која није нимало једноставна, међутим ми то успјешно радимо. Нисмо подлегли притиску који се десио у другом ентитету. Држали смо се процијењених и пројектованих вриједности. Ми смо се организовали и обезбиједили средства за ова два пројекта да иду у пуном капацитету, да се поштује уговор који каже да је рок завршетка радова три године", навео је Вишковић.
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