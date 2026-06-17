Српска поручује: Доста је страних тутора, ОХР мора да оде

Аутор:Маријана Ивељић
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Завршено је још једно гранично смислено путовање докумената по канцеларијама на Тргу јасеновачких жртава.
Декларација Народне скупштине о затварању Канцеларије високог представника у БиХ ступа на снагу. Вијеће за заштиту виталног интереса Уставног суда Републике Српске констатовало је да је неприхватљив захтјев бошњачког клуба за заштиту виталног националног интереса јер Декларација нема карактер општег правног акта. Једноставније - судско Вијеће прогласило се ненадлежним јер Декларација представља политички став Скупштине, а не правно обавезујући документ.
Свака будућа транзиција у вези са Канцеларијом високог представника мора бити спроведена уз пуно поштовање уставног поретка, суверенитета и територијалног интегритета БИХ. Стоји у Резолуцији о БиХ коју је усвојио европски парламент. Тако се сага ОХР наставља од Брисела, Сарајева па све до Бањалуке. У документу, европски парламентарци изражавају жаљење због оставке Кристијана Шмита и пружају пуну подршку ОХР-у и мисији ЕУФОР-а Алтеа, истичући тобоже њихову улогу у очувању мира и стабилности у БИХ.
Залагаћемо се за то да разговарају са нама, а не о нама и не на уштрб Републике Српске, јасан је предсједник парламента Српске.
"Ми смо кредибилан преговарач и не можемо дозволити да било ко унутар БиХ бира страну и то сматра преговорима. На крају сви морају да знају, ми се нисмо заклели ЕУ, ми смо се заклели Републици Српској тако да ми ћемо бити коректни, трудити се, баштинимо европске цивилизацијске вриједности али не баштинимо потчињавање и обесмишљавање својих права", рекао је предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић.
Именовање високог представника у БиХ мора бити потврђено у Савјету безбједности УН, уз ограничен мандат, а у супротном његов избор неће бити прихватљив за Српску, став је највиших функционера СНСД-а. Милорад Додик указује на потезе бивших високих представника, њихове политике и оно кроз шта је Република Српска због тога пролазила.
"Педи Ешдаун је написао у књизи да је он дошао да разгради Дејтонски споразум, тако је написао, тачка. Сљедећа реченица, ја сам дошла да направим БиХ по плановима мога пријатеља Алије Изетбеговића. И све се остваривало тако. Да није било СНСД-а и нас који смо се томе супротставили, вјероватно данас не би сједили овдје и не би постојала Република Српска", казао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
Предсједник Владе Републике Српске упозорава на то да европски парламентарци очито пружају подршку некоме кога није потврдио СБ УН-а, ко крши сва законска овлашћења и мијења законе мимо процедура.
"Гдје то постоји, реците ми још једну земљу на земаљској кугли која има такву врсту протектората осим ако није војно нападнута и да је комплетно руководство свргнуто, похапшено, убијено. То се дешава нама у Републици Српској, нажалост и државној заједници БиХ, многи то не виде у ФБиХ зато што им је једини циљ нестанак Републике Српске, али сви ћемо трпити ту штету", истакао је премијер Републике Српске Саво Минић.
Очигледно из другог ентитета то не виде. Желе стране туторе који као по обичају воде њихове политике. Посланик у парламенту Српске из реда бошњачког народа признаје да БиХ не може да функционише без ОХР-а.
"Нама треба високи представник којима апсолутну подршку свих чланица Вијећа за имплементацију мира и који је добронамјеран према БиХ. Када је у питању извјештај ЕУ сигурно да су они скенирали стање у БиХ и да имају добре информације, дакле останак ОХР-а је потребан са бонским овластима", истакао самостални посланик у Народној Скупштини Републике Српске Рамиз Салкић.
Давно је требало да престане потреба за ОХР-ом у БиХ, став је СДС-овог Недељка Гламочака. Домаће институције, каже треба да преузму одговорност за вршење власти унутар БиХ.
"Нажалост наметнуо је законе по којима је суђено предсједнику Републике Српске, то је она тежина тих пресуда јер је пресуђен Предсједник Републике Српске, потврђено је то и у овом европском суду", посланик СДС-а у Народне скупштине Републике Српске Недељко Гламочак.
Апсурд је то да је прије десет година у БИХ један од услова за кандидатски статус био затварање ОХР-а у БИХ, а данас се иста та ЕУ грчевито бори да високи представник кроји судбину у БиХ.
"Данас кад су САД на страни против останка ОХР-а у БиХ кад њихова амбасадорка у УН каже да никад није замишљено да то буде трајна институција данас ЕУ је главни борац за задржавање ОХР-а", истакао је посланик СНСД-а у НСРС Срђан Мазалица.
"ОХР је своје канцеларије у БиХ требао да затвори давно и то је већински став грађана у Републици Српској. Грађани у Српској не гласају ни за ОХР ни за високог представника, они гласају за домаће политичаре и од истих траже одговорност", изјавио је посланик СНСД-а у НСРС Илија Таминџија.
И тако се сага ОХР наставља. Док међународна заједница сматра да БиХ још није спремна да функционише без ОХР-а, дио домаћих политичара тврди да је управо присуство страног арбитра доказ да земља још нема потпуно политички суверенитет.
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