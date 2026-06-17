Кошарац: Конаковић и "тројка" лажу чим зину

Аутор:АТВ
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Елмедин Конаковић и остали из "тројке", тврдњама да је СНСД крив што је БиХ доспјела на сиву листу Манивала, покушавају да одговорност за нефункционалност Федерације БиХ пребаце на Републику Српску и на ниво заједничких институција, изјавио је Срни замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац.
"У хроничном недостатку властитих политичких резултата, Конаковић и остатак `тројке` покушавају да нападима на СНСД привуку пажњу све малобројнијег гласачког тијела", истакао је Кошарац.
Он је навео да су мандат протраћили у покушајима да нашкоде Српској, што им није успјело, нити ће, јер је СНСД тврд орах за "тројку".
"Али, оно што ме поново изненадило је њихова спремност да, што би наш народ рекао, лажу чим зину. Сада им је СНСД крив за сиву листу Манивала", додао је Кошарац.
Он је истакао да је по таквој логици "тројке" СНСД кривац за то што ФБиХ није успоставила регистар стварних власника правних лица, који је кључни разлог због којег Манивал враћа БиХ на сиву листу.
"Шта СНСД има са успостављањем регистра у ФБиХ?", упитао је Кошарац и констатовао да је Конаковићу лакше оптужити СНСД, него признати да бошњачка коалиција није способна да управља процесима, чак ни на оном нивоу гдје уопште нема кадра СНСД-а.
Било би им, каже, неупоредиво боље и корисније да за сређивање свог дворишта ангажују багер.
"Српска је, као добар комшија ФБиХ, већ позвала надлежне у ФБиХ да успоставе регистар стварних власника на исти начин као што је то урађено у Српској јер то представља важан механизам у борби против прања новца и финансирања тероризма", закључио је Кошарац.
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