Селман: Прекинути праксу високог представника

Аутор:АТВ
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Предсједник Уставног суда Републике Српске Џерард Селман истакао је данас да је неопходно да се са праксом високог представника што прије престане, јер су до сада наступиле многобројне штетне посљедице у БиХ.
"Давање превеликих овлашћења било којој институцији недемократског карактера, која није конституисана у складу са Уставом било које земље, у овом случају институцији високог представника, угрожава демократију, владавину права, уставност и законитост, односно легалитет и легитимитет правног поретка", рекао је Селман у Народној скупштини Републике Српске, образлажући обавјештење о неким појавама од интереса за остваривање уставности и законитости.
Он каже да Уставни суд БиХ својим одлукама потврђује статус високог представника, дајући уставност његовој законодавној дјелатности, одбијајући да је преиспитује.
"Уставни суд БиХ редовно потврђује уставност одлука високих представника без обзира на садржај законских норми, који је у већини случајева, са аспекта уставности, био споран, односно супротан Уставу", додао је Селман.
Он је нагласио да се на овакав начин нарушава начело уставности и законитости и на нивоу БиХ, али и ентитета и онемогућава остваривање владавине права.
"При овоме се истовремено спречава, односно ограничава, реализација и заштита основних људских права и слобода. О јединству, функционалности и хармонизацији правног поретка да се и не говори", рекао је Селман.
Посланици владајуће већине и опозиције сматрају да је ОХР превазиђен и да званичници у БиХ треба да преузму одговорност.
Сагласни су да су високи представници радили против интереса Републике Српске, али и да су незаконитим и вануставним одлукама нанијели штету укупним односима у БиХ, преноси Срна.
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