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Драма у Њујорку: Срушило се пет спратова зграде у изградњи

Аутор:

АТВ редакција
07.07.2026 21:13

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Полицајац њујоршке полиције поставља заштитну траку у близини Источне 41. улице након што су зграде у том подручју евакуисане, уторак, 7. јул 2026. године, у Њујорку.
Фото: Tanjug/AP Photo/Angelina Katsanis

Пет спратова зграде у изградњи срушило се у Њујорку усљед попуштања два носећа стуба, јавио је портал "Пикс 11 њуз".

Према наводима медија, урушавање је захватило од 21. до 26. спрата на згради која се из пословног претвара у стамбени објекат и који би по пројектима требало да има укупно 33 спрата након завршетка радова.

Ватрогасна служба Њујорка саопштила је да су на објекту уочене бројне пукотине и улегнућа подова.

Грађевински радници су евакуисани, а није било повријеђених.

Градски инспектори истражују узрок инцидента и структуралну стабилност преосталих елемената зграде, а власти су позвале грађане да избјегавају то подручје, преноси Срна

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Тагови :

Њујорк

порушене зграде

грађевински радници

евакуација

Инспекција

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