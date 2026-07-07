Драма у Њујорку: Срушило се пет спратова зграде у изградњи

Аутор:АТВ редакција
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Пет спратова зграде у изградњи срушило се у Њујорку усљед попуштања два носећа стуба, јавио је портал "Пикс 11 њуз".
Према наводима медија, урушавање је захватило од 21. до 26. спрата на згради која се из пословног претвара у стамбени објекат и који би по пројектима требало да има укупно 33 спрата након завршетка радова.
Ватрогасна служба Њујорка саопштила је да су на објекту уочене бројне пукотине и улегнућа подова.
Грађевински радници су евакуисани, а није било повријеђених.
Градски инспектори истражују узрок инцидента и структуралну стабилност преосталих елемената зграде, а власти су позвале грађане да избјегавају то подручје, преноси Срна
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