Удар дубоко у Сибиру: Стала највећа рафинерија у Русији, пријети нова несташица горива

Аутор:АТВ редакција
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Највећа руска рафинерија нафте у Омску обуставила је рад након украјинског напада дроновима, а оштећења кључних постројења могла би додатно погоршати несташицу горива у Русији.
Руска рафинерија нафте у Омску, највећа у земљи, обуставила је рад након украјинског напада дроновима, потврдила су за Ројтерс два извора из нафтне индустрије.
Јучерашњи напад на рафинерију дубоко у Сибиру један је од украјинских удара највећег домета од почетка рата, који је сада већ ушао у пету годину. Обустава рада рафинерије, највећег произвођача бензина у Русији, могла би додатно погоршати несташицу горива у земљи.
"Објекти рафинерије нафте у Омску оштећени су у јучерашњем нападу. Нико од запослених није повријеђен“, саопштио је Анатолиј Серишев, изасланик руског предсједника Владимира Путина за Сибир.
„Тренутно се процјењује обим штете, а надлежне службе организовале су радове на обнови“, додао је Серишев, не наводећи како је напад утицао на рад рафинерије.
Према ријечима извора, у нападу се запалила и оштећена је дестилациона јединица за прераду сирове нафте ЦДУ-10, која чини око 38 одсто производних капацитета рафинерије и може прерадити око 24.580 тона нафте дневно.
Према подацима Санктпетербуршке међународне робне берзе, рафинерија у Омску данас је обуставила продају бензина и дизела на тој берзи.
Извори наводе да је заустављен и рад друге примарне прерађивачке јединице, ЦДУ-11, која чини око 37 одсто капацитета рафинерије и може прерадити око 24.000 тона нафте дневно.
Иако та јединица није директно погођена, оштећени су дијелови мрежне инфраструктуре кључни за њен рад, тврде извори. Додају да би ЦДУ-11, која је пуштена у рад 2023. године, могла поново почети с радом у скорије вријеме.
Рафинерија у Омску има и двије примарне прерађивачке јединице, ЦДУ-7 и ЦДУ-8, које тренутно нису у погону, а свака има капацитет прераде од 10.000 тона дневно. Теоретски, рафинерија би их могла поново активирати.
Према подацима из индустријских извора, рафинерија у Омску током 2024. године прерадила је 22 милиона тона нафте, односно око 440.000 барела дневно, при чему је произвела пет милиона тона бензина и осам милиона тона дизел горива.
(Индекс)
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