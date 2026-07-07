Додик: Maли Зејтинлик свето мјесто Републике Српске

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик истакао је да је српско војничко гробље Нови Зејтинлик на Сокоцу свето мјесто Републике Српске, гдје почивају хероји који су дали живот за слободу српског народа.
"Са предсједником Владе Републике Српске Савом Минићем обишао сам радове на реконструкцији приступног пута гробљу. Наша дужност је да ово мјесто сачувамо достојанственим и уредним, као трајни знак поштовања према онима који су својом жртвом створили Републику Српску", написао је Додик на друштвеној мрежи "Икс".
Мали Зејтинлик је свето мјесто Републике Српске, гдје почивају хероји који су дали живот за слободу нашег народа.— Милорад Додик (@MiloradDodik) July 7, 2026
Са @minic_savo обишао сам радове на реконструкцији приступног пута гробљу. Наша дужност je да ово мјесто сачувамо достојанственим и уредним, као трајни знак поштовања… pic.twitter.com/QfXIuu7wRY
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