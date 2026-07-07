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Додик: Maли Зејтинлик свето мјесто Републике Српске

Аутор:

АТВ редакција
07.07.2026 17:25

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Предсједник СНСД-а, Милорад Додик
Фото: АТВ

Предсједник СНСД-а Милорад Додик истакао је да је српско војничко гробље Нови Зејтинлик на Сокоцу свето мјесто Републике Српске, гд‌је почивају хероји који су дали живот за слободу српског народа.

"Са предсједником Владе Републике Српске Савом Минићем обишао сам радове на реконструкцији приступног пута гробљу. Наша дужност је да ово мјесто сачувамо достојанственим и уредним, као трајни знак поштовања према онима који су својом жртвом створили Републику Српску", написао је Додик на друштвеној мрежи "Икс".

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Тагови :

Милорад Додик

Мали Зејтинлик

Република Српска

погинули

Соколац

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