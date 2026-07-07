Међународни олимпијски комитет укинуо суспензију Русији!

Аутор:АТВ редакција
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Учешће руских спортиста на Олимпијским играма у Лос Анђелесу 2028. године сада дјелује извјесније, након што је Међународни олимпијски комитет (МОК) донио одлуку да привремено укине суспензију Руском олимпијском комитету.
Извршни одбор МОК-а одлучио је да стави ван снаге мјеру која је била на снази од 12. октобра 2023. године, након детаљне анализе Правне комисије ове организације.
Како је наведено у саопштењу МОК-а, утврђено је да Руски олимпијски комитет више у свом чланству нема ниједну регионалну спортску организацију са територија које се налазе под јурисдикцијом Националног олимпијског комитета Украјине.
"Одлука је донета након детаљне анализе Правне комисије МОК, која је утврдила да Руски олимпијски комитет међу својим члановима више нема ниједну регионалну спортску организацију са територија које се налазе под јурисдикцијом Националног олимпијског комитета Украјине", наводи се у образложењу Међународног олимпијског комитета.
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Поред тога, Руски олимпијски комитет потврдио је да не спроводи, нити планира да убудуће спроводи било какве активности на тим територијама.
Ипак, МОК је нагласио да ће наставити да прати поступке руског спортског тијела и задржао могућност поновног реаговања уколико процијени да је потребно.
"Извршни одбор МОК наставиће пажљиво да прати све активности Руског олимпијског комитета које би могле бити повезане са тим територијама и задржава право да предузме додатне мјере уколико процијени да је то неопходно", саопштено је из МОК-а.
Одлука представља значајан корак ка нормализацији односа између МОК-а и руског спорта, а коначна одлука о наступу руских спортиста на Олимпијским играма у Лос Анђелесу биће донијета у складу са будућим правилима и одлукама олимпијске организације.
(Телеграф)
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