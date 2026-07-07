Норвешку покосио вирус, у тешком су проблему

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Фудбалска репрезентација Норвешке нашла се у неочекиваним и изузетно тешким проблемима уочи предстојеће, кључне утакмице која за ову генерацију предвођену Ерлингом Халандом носи историјски значај.
Како преносе тамошњи медији, унутар националног тима проширила је жестока вироза која је избацила из строја неколико кључних играча, док се медицински тим бори с временом како би оспособио остатак екипе.
Селектор и стручни штаб су у паници јер се симптоми, који укључују високу температуру и општу слабост, шире међу играчима брже него што се очекивало. Имена заражених фудбалера се још увијек држе у строгој тајности како се не би откривале карте противнику, али је потврђено да је ситуација итекако озбиљна.
"Имамо ванредно стање у екипи. Радимо све што је у нашој моћи, изоловали смо болесне играче, али ситуација није нимало пријатна пред меч оволике важности", кратко је прокоментарисао извор близак норвешком табору.
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Подсјећамо, Норвежани већ годинама покушавају склопити тим који ће прекинути пост и пласирати се на велико такмичење, а ова утакмица означена је као "бити или не бити" за њихову златну генерацију.
Утакмица Норвешка - Енглеска се игра у суботу од 23 сата.
(Кликс)
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