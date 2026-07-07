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Велики проблем на Вимблдону: Новака Ђоковића мучи повреда, затражио помоћ!

Аутор:

АТВ редакција
07.07.2026 19:25

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Новак Ђоковић у четвртфиналу Вимблдону
Фото: Tanjug / AP / Maja Smiejkowska

Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић игра против Канађанина Феликса Оже-Алијасима у четвртфиналу Вимблдона.

Након девет одиграних гемова није било брејка, али оно што забрињава јесте здравствено стање Ђоковића.

Новак се пожалио у бол у лијевој нози, а на паузи између гемова му се указује помоћ.

Подсјећамо, побједник овог меча ће играти против Јаника Синера.

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Тагови :

Новак Ђоковић

повреда

Вимблдон

тенис

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