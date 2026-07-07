Велики проблем на Вимблдону: Новака Ђоковића мучи повреда, затражио помоћ!

Аутор:АТВ редакција
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Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић игра против Канађанина Феликса Оже-Алијасима у четвртфиналу Вимблдона.
Након девет одиграних гемова није било брејка, али оно што забрињава јесте здравствено стање Ђоковића.
Новак се пожалио у бол у лијевој нози, а на паузи између гемова му се указује помоћ.
Novak Djokovic is receiving a medical time out during his match against Felix Auger Aliassime at Wimbledon. — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 7, 2026
Looks like it could be an ankle issue.
Hopefully everything’s alright. ❤️🩹 pic.twitter.com/Ppt6rVbJ8K
Подсјећамо, побједник овог меча ће играти против Јаника Синера.
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