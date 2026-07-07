Logo

Одложен Ђоковићев меч на Вимблдону, ево када почиње

Аутор:

АТВ редакција
07.07.2026 08:37

Коментари:

0
Новак Ђоковић из Србије слави победу против Романа Сафијулина из Русије у мечу четвртог кола мушког сингла на Вимблдону у Лондону, у недељу, 5. јула 2026.
Фото: Tanjug/AP Photo/Brian Inganga

Меч Новака Ђоковића у четвртфиналу ће бити одложен и неће почети како је у први мах било саопштено, потврдили су организатори Вимблдона.

Новак је требало да буде други по реду на Централном терену у уторак, али ће ипак играти трећи.

Као што је и планирано, први ће на терен Пегула и Коф.

За њима ће наставак дуела Зверев - Лехечка, који је због "полицијског часа" прекинут при резултату 2-0, 3:3 претходне вечери.

Новак Ђоковић

Тенис

Прави господин: Ђоковић се извинио д‌јевојци на Вимблдону

Како су најавили организатори, дуел Ђоковића и Оже-Алијасима ће почети одмах након Зверева-Лехечка.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Новак Ђоковић

тенис

Вимблдон 2026

Вимблдон

тенисер

Коментари (0)

Више из рубрике

Српски тенисер Новак Ђоковић разговара са дјевојком која скупља лоптице

Тенис

Прави господин: Ђоковић се извинио д‌јевојци на Вимблдону

1 ч

0
Новак Ђоковић Вимблдон 2026

Тенис

Ђоковић ризиковао дисквалификацију: "Подсјетио ме на онај УС опен"

14 ч

0
Новак Ђоковић из Србије слави победу против Романа Сафијулина из Русије у мечу четвртог кола мушког сингла на Вимблдону у Лондону, у недељу, 5. јула 2026.

Тенис

Позната сатница дуела Новака Ђоковића и Феликса Оже-Алијасима

15 ч

0
тенисер Јаник Синер

Тенис

Јаник Синер брутално загрмио: Оштро одговорио новинару

21 ч

0

  • Најновије

08

52

ФИФА брутално одговорила на нападе УЕФА-е

08

51

Хакерима отворен пут до података грађана БиХ: Велики пропуст ИДДЕЕА

08

51

Објављена нова временска прогноза: Шта нас чека у наредним данима?

08

37

Одложен Ђоковићев меч на Вимблдону, ево када почиње

08

21

Туристички бум у Републици Српској: Планински центри биљеже рекордан раст

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима