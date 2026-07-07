Одложен Ђоковићев меч на Вимблдону, ево када почиње

Аутор:АТВ редакција
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Меч Новака Ђоковића у четвртфиналу ће бити одложен и неће почети како је у први мах било саопштено, потврдили су организатори Вимблдона.
Новак је требало да буде други по реду на Централном терену у уторак, али ће ипак играти трећи.
Као што је и планирано, први ће на терен Пегула и Коф.
За њима ће наставак дуела Зверев - Лехечка, који је због "полицијског часа" прекинут при резултату 2-0, 3:3 претходне вечери.
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Како су најавили организатори, дуел Ђоковића и Оже-Алијасима ће почети одмах након Зверева-Лехечка.
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