Шенгенска замка за возаче: Камиони остају напуштени на паркинзима

Аутор:АТВ редакција
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Стотине професионалних возача камиона из земаља западног Балкана суочавају се с озбиљним проблемима на путевима широм Европске уније
Због стриктне примјене шенгенских правила о боравку, возачи из трећих земаља третирају се као обични туристи, што доводи до хапшења, запљене возила и депортација, док се цијели логистички сектор суочава са колапсом ланаца снабдијевања, пише аустријски медиј Космо.ат.
Основни проблем лежи у правилу 90/180 дана, које ограничава боравак држављана трећих земаља у шенгенском простору на највише 90 дана унутар периода од 180 дана. Систем који је првобитно осмишљен за туристе сада директно погађа возаче који превозе кључну робу широм континента.
Када возачима истекне дозвољени боравак, на границама настаје хаос. Полиција неријетко ставља лисице на руке возачима, њихови камиони остају напуштени на паркинзима, а они сами добијају забрану уласка и бивају депортовани. Ситуацију додатно компликује неуједначено тумачење прописа у државама чланицама Европске уније. Оно што на граници Хрватске или Словеније пролази без проблема, у Бечу може резултирати моменталним хапшењем.
Ова ситуација приморала је транспортна удружења из Србије, Црне Горе, Босне и Херцеговине и Сјеверне Македоније на заједничку акцију. Удружења су иступила пред Европску комисију са захтјевом за хитно изузеће професионалних возача из строгих шенгенских прописа. Као крајњи рок за конкретан приједлог рјешења из Брисела постављен је 10. аугуст. Удружења су најавила даље кораке уколико до тог датума не добију обавезујући одговор.
Европска комисија је, према извјештајима из прољећа 2026. године, у својој новој визној стратегији предвидјела посебан концепт виза за професионалне возаче из земаља које нису чланице Шенгена.
То би могло понудити дугорочно рјешење за постојеће проблеме. Економске посљедице ове административне блокаде већ су видљиве. Више од половине погођених возача већ је напустило своје матичне земље и запослило се у фирмама унутар Европске уније како би избјегли правни хаос.
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Транспортне компаније принуђене су да усред пута траже замијенске возаче за ухапшене колеге, што изазива велике финансијске губитке и кашњења у испоруци робе. Додатну отежавајућу околност представљају несугласице између транспортних компанија и самих возача, које слабе заједничку преговарачку позицију пред европским институцијама, пише Слободна Босна.
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