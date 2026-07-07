Апел грађанима Српске: "Максималан опрез"

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Грађани у Републици Српској позвани су на максималан опрез и одговорно понашање због повећаног ризика од избијања пожара.
Високе температуре, суша и вјетар погодују неконтролисаном ширењу ватре, док су се ватрогасци на појединим подручјима данима борили са ватреном стихијом.
Херцеговина је и овог љета подручје са највећим бројем пожара у Републици Српској, а на подручју Поповог поља ватрогасци су се неколико дана борили са ватреном стихијом.
Наиме, иако је локализован пожар у доњем дијелу села Грмљани код Требиња, ватрогасци су га гасили неколико дана.
Високе температуре повећавају ризик од пожара
Горан Стојаковић, предсједник Ватрогасног савеза Републике Српске, рекао је за "Независне новине" да је ово период године када је повећан број ватрогасних интервенција, преносе Независне новине.
"Високе температуре и ниска влажност стварају добру подлогу за избијање и ширење пожара на отвореном простору. Након завршетка жетве уљане репице и јечма, а сада и уочи жетве пшенице на сјеверу Републике Српске, ситуација је повољнија и немамо велики број пожара на отвореном. Међутим, у јужном дијелу Српске, посебно у Херцеговини, стање је другачије и тамо већ имамо активне пожаре, како због високих температура, тако и због неуређености инфраструктуре, што потврђују и извјештаји са терена", навео је Стојаковић.
Он је упутио апел грађанима да буду одговорни и да се смањи свака потреба за паљењем пољопривредног и биљног отпада на отвореном простору, јер то може довести до ширења пожара, велике материјалне штете и, што је најважније, угрожавања људских живота.
Наиме, Полицијска управа Требиње апелује на грађане да буду додатно опрезни приликом паљења ватре на отвореном, с обзиром на то да тренутне временске прилике погодују неконтролисаном ширењу пламена.
Из Полицијске управе Требиње рекли су да грађани треба да обрате пажњу на све друге околности које могу утицати на изазивање пожара и да ватру не остављају без надзора.
Друштво
Обратите посебну пажњу: Полиција апелује на све грађане
"Ватрена стихија се шири много брже него што људи очекују и често мала непажња изазове велике посљедице по имовину и животе људи. Полицијски службеници апелују на све власнике сеоских имања да покосе око свог посједа и на тај начин заштите своју имовину", навели су из Полицијске управе Требиње.
Блашко Каурин, вршилац дужности директора "Шума Републике Српске", упутио је апел становништву, пољопривредницима и свим посјетиоцима шумских подручја да у наредном периоду покажу максималан степен одговорности и опреза, да би се спријечили шумски пожари.
"Шуме су један од најважнијих природних ресурса Републике Српске и њихова заштита је заједничка обавеза свих нас. Само један тренутак непажње може изазвати несагледиве посљедице по шумске екосистеме, биљни и животињски свијет, имовину, али и безбједност људи", истакао је Каурин.
Он је упозорио да се ватра не пали у близини шума и шумског земљишта, да се не остављају неугашени опушци, жар, стакло и други запаљиви материјали, као и да се приликом чишћења имања, њива и ливада не врши неконтролисано паљење отпада.
"Запослени у шумским газдинствима су у стању појачане приправности, а 'Шуме' у сарадњи са надлежним институцијама предузимају све превентивне мјере на заштити шума од пожара. Ипак, без одговорног понашања појединаца превенција не може бити потпуна", поручио је Каурин.
Он је позвао грађане да сваки уочени дим, ватру или пожар у шуми и у близини шумских подручја одмах пријаве надлежном шумском газдинству, ватрогасној служби или полицији, саопштено је из "Шума".
"Заштитом шума штитимо природно богатство, животну средину и будућност генерација које долазе. Зато још једном позивам све грађане да буду савјесни, одговорни и да својим понашањем допринесу очувању шума Републике Српске", закључио је Каурин.
Наиме, према Закону о заштити од пожара као једна од обавезних мјера заштите пожара (члан 18, тачка 10) забрањено је паљење корова и другог пољопривредног отпада без претходног обавјештавања ватрогасно-спасилачке јединице и предузимања свих неопходних радњи с циљем спречавања ширења ватре.
Бања Лука
Ови дијелови Бањалуке данас остају у мраку, ево гдје неће бити струје
За физичка лица која пале коров и други пољопривредни отпад, без претходног обавјештавања ватрогасно-спасилачке јединице и непредузимања свих неопходних радњи у циљу спречавања ширења ватре, прописана је новчана казна од 100 до 1.000 КМ.
Због екстремно високих температура и повећане опасности од избијања пожара, у Приједору је и даље на снази забрана паљења ватре на отвореном простору.
"Забрана се односи на спаљивање, паљење, као и ложење ватре на отвореном простору. То укључује спаљивање корова, биљног отпада и других горивих материјала, као и кориштење отвореног пламена на мјестима гдје постоји опасност", наводе из Ватрогасне станице Приједор.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
1 ч0
Друштво
1 ч0
Друштво
11 ч0
Друштво
13 ч0
Најновије
08
52
08
51
08
51
08
37
08
21
Тренутно на програму