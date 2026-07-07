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Ови дијелови Бањалуке данас остају у мраку, ево гдје неће бити струје

Аутор:

АТВ редакција
07.07.2026 07:12

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Стубови за струју.
Фото: АТВ

Више бањалучких насеља и улица данас неће имати струју, потврдили су из “Електрокрајине”.

У периоду од осам до 14 часова биће обустава преноса електричне енергије у дијеловима улица Сердара Јанка Вукотића, 7. фебруара и Јована Дучића.

У периоду од 8.30 до 14.30 часова електричне енергије неће бити ни у дијеловима насеља Агино Село и Бочац.

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У периоду од девет до 12 часова струје неће бити у дијеловима сљедећих улица: Церска и Југ Богдана, Бошка Тошића, Булевар војводе Степе Степановића бр. 18-95, Јасеновачких логораша, Мачванска бр. 1, Мајке Југовића и Срђе Злопоглеђе бр. 4.

Такође ће без струје бити и дијелови насеља: Дебељаци, Понир, Чаврази и Бијели Поток.

Искључење се очекује и за дио Кордунашке улице у периоду од 9.30 до 12.30 часова.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Струја

Бањалука

Електрокрајина

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