Ови дијелови Бањалуке данас остају у мраку, ево гдје неће бити струје

Аутор:АТВ редакција
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Више бањалучких насеља и улица данас неће имати струју, потврдили су из “Електрокрајине”.
У периоду од осам до 14 часова биће обустава преноса електричне енергије у дијеловима улица Сердара Јанка Вукотића, 7. фебруара и Јована Дучића.
У периоду од 8.30 до 14.30 часова електричне енергије неће бити ни у дијеловима насеља Агино Село и Бочац.
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У периоду од девет до 12 часова струје неће бити у дијеловима сљедећих улица: Церска и Југ Богдана, Бошка Тошића, Булевар војводе Степе Степановића бр. 18-95, Јасеновачких логораша, Мачванска бр. 1, Мајке Југовића и Срђе Злопоглеђе бр. 4.
Такође ће без струје бити и дијелови насеља: Дебељаци, Понир, Чаврази и Бијели Поток.
Искључење се очекује и за дио Кордунашке улице у периоду од 9.30 до 12.30 часова.
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