Хорор у Скопљу: Дјечака крвнички претукли, по исјекли ножем

Аутор:АТВ редакција
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Јавни тужилац Основног јавног тужилаштва у Скопљу у понедељак је поднио предлог судији за покретање поступка у Основном кривичном суду у Скопљу за одређивање мјера предострожности за три особе осумњичене да су починиле насиље над дететом (14).
Према првим налазима, осумњичени су 22. јуна ударали малољетника песницама и ногама и нанијели су му посјекотине по тијелу ножем.
Предложене мјере обухватају - забрану напуштања пребивалишта или места становања, обавезу периодичног јављања одређеном службеном лицу или надлежном државном органу, привремено одузимање путне или друге исправе за прелазак државне границе, забрану посећивања места гдје се догодило кривично дјело, забрану приближавања или успостављања било каквог контакта са оштећеним дјететом и његовим родитељима.
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У међувремену, наставља се вршење вештачења пронађених трагова и предузимају се друге радње ради прикупљања доказа. преноси Курир.
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