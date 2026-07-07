Logo

Хорор у Скопљу: Дјечака крвнички претукли, по исјекли ножем

Аутор:

АТВ редакција
07.07.2026 07:56

Коментари:

0
Хорор у Скопљу: Дјечака крвнички претукли, по исјекли ножем
Фото: Unsplash

Јавни тужилац Основног јавног тужилаштва у Скопљу у понедељак је поднио предлог судији за покретање поступка у Основном кривичном суду у Скопљу за одређивање мјера предострожности за три особе осумњичене да су починиле насиље над дететом (14).

Према првим налазима, осумњичени су 22. јуна ударали малољетника песницама и ногама и нанијели су му посјекотине по тијелу ножем.

Предложене мјере обухватају - забрану напуштања пребивалишта или места становања, обавезу периодичног јављања одређеном службеном лицу или надлежном државном органу, привремено одузимање путне или друге исправе за прелазак државне границе, забрану посећивања места гдје се догодило кривично дјело, забрану приближавања или успостављања било каквог контакта са оштећеним дјететом и његовим родитељима.

Лубеница

Савјети

Многи гријеше: Како правилно чувати лубеницу да остане свјежа и до двије седмице

У међувремену, наставља се вршење вештачења пронађених трагова и предузимају се друге радње ради прикупљања доказа. преноси Курир.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Насиље

вршњачко насиље

Скопље

Црна Гора

Црна хроника

физички напад

Коментари (0)

Прочитајте више

Лубеница

Савјети

Многи гријеше: Како правилно чувати лубеницу да остане свјежа и до двије седмице

1 ч

0
Граница гужва

Друштво

Уносите више цигарета него што је дозвољено? Казне у БиХ могу бити веома високе

1 ч

0
Апел грађанима Српске: "Максималан опрез"

Друштво

Апел грађанима Српске: "Максималан опрез"

1 ч

0
Америка - Белгија

Фудбал

Поништите ово: Белгија брутално ''подбола'' Америку након побједе

1 ч

0

Више из рубрике

Графит мржње према Србима освануо у Славонском Броду

Регион

Графит мржње према Србима освануо у Славонском Броду

13 ч

0
Pет електричних trotineta уредно поређани напољу, спремни за изнајмљивање.

Регион

Илиџа: Малољетник пао са електричног тротинета и задобио повреде опасне по живот

15 ч

0
Ротација полиције Републике Српске

Регион

Пијани Нијемац ходао го шеталиштем па бјежао од полиције

16 ч

0
Хрватски свештеник рекао да је могуће да је Хитлер у рају

Регион

Хрватски свештеник рекао да је могуће да је Хитлер у рају

16 ч

0

  • Најновије

08

52

ФИФА брутално одговорила на нападе УЕФА-е

08

51

Хакерима отворен пут до података грађана БиХ: Велики пропуст ИДДЕЕА

08

51

Објављена нова временска прогноза: Шта нас чека у наредним данима?

08

37

Одложен Ђоковићев меч на Вимблдону, ево када почиње

08

21

Туристички бум у Републици Српској: Планински центри биљеже рекордан раст

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима