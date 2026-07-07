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Објављена нова временска прогноза: Шта нас чека у наредним данима?

Аутор:

АТВ редакција
07.07.2026 08:51

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Тамни облаци прекрили су небо у бањалучком насељу Пријечани.
Фото: АТВ

Из Републичког хидрометеоролошког завода Републике Српске саопштено је да се у наредним данима у Републици Српској очекује врло топло вријеме с температурама до 36 степени.

Уторак, 7. јул

Претежно сунчано и топло вријеме преовладаваће данас.

"Током дана развој облачности од југозапада ка истоку и југу, локално уз повремену кишу и пљускове. Вјетар слаб до умјерен сјеверних смјерова. Максимална температура ваздуха од 29 до 34, у вишим пред‌јелима од 25 степени", наводе из РХМЗ-а.

Сриједа, 8. јул

У сриједу се очекује топло вријеме уз сунчане периоде и промјенљиву облачност.

"Поподне повремена киша и локални пљускови углавном на западу, југу и југоистоку. Минимална температура ваздуха од 15 до 23, у вишим пред‌јелима од 11. Максимална температура ваздуха од 27 до 33, у вишим пред‌јелима од 23 степена", кажу они.

Четвртак, 9 јул

Претежно сунчано и топло вријеме уз дневни развој облака биће у четвртак.

"Током поподнева само понегд‌је на југозападу и истоку је могућа појава краткотрајних пљускова. Минимална температура ваздуха од 10 до 17, на југу до 22. Максимална температура ваздуха од 27 до 31, на југу до 34, у вишим пред‌јелима од 23 степена", стоји у прогнози.

Петак, 10. јул

У петак ће бити претежно сунчано и врло топло вријеме уз дневни развој облака.

"Поподне је само понегд‌је на истоку могућа појава локалних пљускова. Минимална температура ваздуха од 15 до 23, у вишим пред‌јелима од 10. Максимална температура ваздуха од 30 до 36, у вишим пред‌јелима од 26 степени", истичу метеоролози.

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