Објављена нова временска прогноза: Шта нас чека у наредним данима?

Аутор:АТВ редакција
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Из Републичког хидрометеоролошког завода Републике Српске саопштено је да се у наредним данима у Републици Српској очекује врло топло вријеме с температурама до 36 степени.
Претежно сунчано и топло вријеме преовладаваће данас.
"Током дана развој облачности од југозапада ка истоку и југу, локално уз повремену кишу и пљускове. Вјетар слаб до умјерен сјеверних смјерова. Максимална температура ваздуха од 29 до 34, у вишим предјелима од 25 степени", наводе из РХМЗ-а.
У сриједу се очекује топло вријеме уз сунчане периоде и промјенљиву облачност.
"Поподне повремена киша и локални пљускови углавном на западу, југу и југоистоку. Минимална температура ваздуха од 15 до 23, у вишим предјелима од 11. Максимална температура ваздуха од 27 до 33, у вишим предјелима од 23 степена", кажу они.
Претежно сунчано и топло вријеме уз дневни развој облака биће у четвртак.
"Током поподнева само понегдје на југозападу и истоку је могућа појава краткотрајних пљускова. Минимална температура ваздуха од 10 до 17, на југу до 22. Максимална температура ваздуха од 27 до 31, на југу до 34, у вишим предјелима од 23 степена", стоји у прогнози.
У петак ће бити претежно сунчано и врло топло вријеме уз дневни развој облака.
"Поподне је само понегдје на истоку могућа појава локалних пљускова. Минимална температура ваздуха од 15 до 23, у вишим предјелима од 10. Максимална температура ваздуха од 30 до 36, у вишим предјелима од 26 степени", истичу метеоролози.
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