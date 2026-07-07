Уносите више цигарета него што је дозвољено? Казне у БиХ могу бити веома високе

Аутор:АТВ редакција
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Доласком љетне сезоне и великог броја грађана из дијаспоре, једно од најчешћих питања односи се на количину духанских производа коју је дозвољено унијети у Босну и Херцеговину без плаћања увозних дажбина.
Према важећим прописима Управе за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине, путник који улази у БиХ може без плаћања царине, ПДВ-а и акциза унијети ограничену количину духанских производа за личну употребу, под условом да роба није комерцијалне природе. Ослобађање се одобрава по путнику и по дану. Карте,водичи, заставе и сл, пише ГПМаљевац.
Дозвољено је унијети највише 200 цигарета или 100 цигарилоса, односно малих цигара до три грама по комаду, или 50 цигара, или до 250 грама духана за пушење. Умјесто једне врсте производа могуће је унијети и пропорционалну комбинацију наведених количина, али укупна количина не смије прелазити дозвољени лимит.
Путници млађи од 17 година немају право на ово ослобађање.
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Када су у питању гријани духански производи попут ТЕРЕА, ХЕЕТС и других патрона које се користе у ИКУОС и сличним уређајима, Управа за индиректно опорезивање БиХ их у царинском смислу третира као духанске производе. То значи да се и за њих примјењују иста количинска ограничења предвиђена за духанске производе, односно могу се уносити само у оквиру укупно дозвољене количине за личну употребу.
Ако путник са собом носи већу количину од дозвољене, робу је обавезан пријавити царинским службеницима. У том случају обрачунавају се увозне дажбине, укључујући царину, порез на додану вриједност и акцизе када је то прописано законом. За робу која испуњава прописане услове и чија вриједност не прелази 5.000 конвертибилних марака може се примијенити поједностављени поступак царињења на граничном пријелазу.
Уколико путник не пријави робу која подлијеже царињењу или покуша унијети количине које премашују дозвољене лимите без пријављивања, царински службеници имају овлаштење привремено одузети робу, покренути прекршајни поступак и изрећи новчану казну у складу са Законом о царинској политици Босне и Херцеговине и другим важећим прописима. Висина казне не одређује се јединственим фиксним износом за све случајеве, већ зависи од врсте прекршаја, околности случаја, вриједности робе и одлуке надлежног органа, због чега није могуће навести једну универзалну новчану казну која би вриједила за све путнике.
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Надлежне институције посебно наглашавају да се ослобађање од плаћања увозних дажбина односи искључиво на робу некомерцијалног карактера намијењену личној употреби или као поклон. Ако врста или количина робе указује на трговину или даљњу продају, царински органи могу провести редовни царински поступак без обзира на количину коју путник преноси.
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