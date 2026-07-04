Logo

Ако путујете на Јадран, ово морате знати: Возаче из БиХ чекају нова правила

Аутор:

АТВ редакција
04.07.2026 17:58

Коментари:

0
Granica Granicni prelaz Hrvatska
Фото: Танјуг/АП

Од 1. јула на снагу су ступила нова правила за кориснике ЕНЦ уређаја на хрватским ауто-путевима, а промјене ће се директно одразити и на велики број грађана Босне и Херцеговине који током љета путују према Јадрану.

Из Хрватских ауто-цеста (ХАЦ) саопштено је да су измјене уведене с циљем уједначавања попуста за све кориснике ЕНЦ система, али и као припрема за нови, модернији систем наплате путарине који је усклађен са европским стандардима.

Највећа промјена односи се на кориснике лаких возила (И.А, И. и ИИ. категорија). Они који користе пост-пеид (post-paid) ЕНЦ, односно имају уређај повезан са платном картицом, од сада остварују попуст од 21,74 одсто, умјесто досадашњих 13,04 одсто.

За кориснике пре-пеид (pre-paid) ЕНЦ-а попуст остаје непромијењен и износи 21,74 одсто, као и сезонски попуст од 33,48 одсто, који вриједи од 1. новембра до 31. марта.

Удар на тешка возила и превознике

Код тешких возила (III. и IV. категорија) долази до озбиљног смањења погодности. Попуст у пост-пеид моделу смањен је са 30,43 одсто на 21,74 одсто, док се потпуно укида сезонски попуст од 33,48 одсто, па ће и за ову категорију возила јединствени попуст износити 21,74 одсто.

Саво Минић

Република Српска

Минић: Не дозволити да се забораве српске жртве Подриња и Бирча

Хрватске ауто-цесте измијениле су и попусте према еколошким стандардима возила:

  • за ЕУРО В и ЕЕВ возила попуст је смањен са 5 на 3 одсто,
  • за ЕУРО ВИ возила са 12 на 7 одсто,
  • док је попуст за ЕУРО IV возила потпуно укинут.

Из ХАЦ-а појашњавају да је додатни попуст за ЕУРО ВИ био уведен током пандемије као привремена мјера помоћи превозницима, те да више нема разлога за његово задржавање.

С обзиром на то да хиљаде грађана Босне и Херцеговине користе ЕНЦ уређаје приликом путовања кроз Хрватску, посебно током љетне туристичке сезоне, возачима се строго препоручује да прије поласка провјере којем моделу наплате припада њихов уређај и какав попуст остварују.

Из Хрватских ауто-цеста истичу да је циљ нових правила да се осигура праведнији систем наплате, равномјернија расподјела трошкова одржавања путева те наставак улагања у модерну и сигурну саобраћајну инфраструктуру, преноси Црна Хроника.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Хрватска

правила на граници

Босна и Херцеговина

Стање на граничним прелазима

Коментари (0)

Прочитајте више

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић цјелива икону у Подрињу.

Република Српска

Минић: Не дозволити да се забораве српске жртве Подриња и Бирча

1 ч

0
Најнижи пар на свијету

Свијет

Заједно високи 182 центиметра: Најнижи пар на свијету очарао планету

1 ч

0
Док су одрасли кукавички стајали, дјечак скочио у смртоносну воду и спасио мушкарца

Свијет

Док су одрасли кукавички стајали, дјечак скочио у смртоносну воду и спасио мушкарца

1 ч

0
Багер

Хроника

Трагедија у Словенији: Радник из БиХ испао и кашике багера и погинуо

1 ч

0

Више из рубрике

Приказан је сунчан љетни дан у градском амбијенту, гдје асфалтирана стаза води кроз зелену површину према модерним пословним зградама у позадини, док се изнад њих протеже плаво небо прекривено великим, бијелим облацима.

Друштво

Шта нас чека након љетног ''пржења'': Објављен дугорочна прогноза

2 ч

0
Вријеме

Друштво

Сутра сунчано и топло, али стиже наоблачење са кишом

4 ч

0
Е-заказивање

Друштво

Уводе се новине у 15 локалних заједница у Српској

7 ч

3
Возачи, опрез: Очекује се појачан саобраћај

Друштво

Возачи, опрез: Очекује се појачан саобраћај

9 ч

0

  • Најновије

18

58

Централне вијести, 04.07.2026.

18

52

Такси блуз: Од пропалог драматурга до случајног хероја

18

47

Нова мапа потпуно разбјеснила Хрвате

18

24

Вјеровали или не: Британским политичарима сад сметају Маша и Медвјед

18

14

Строј смрти: Враћа се злогласна Јединица 121

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима