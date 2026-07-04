Ако путујете на Јадран, ово морате знати: Возаче из БиХ чекају нова правила

Аутор:АТВ редакција
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Од 1. јула на снагу су ступила нова правила за кориснике ЕНЦ уређаја на хрватским ауто-путевима, а промјене ће се директно одразити и на велики број грађана Босне и Херцеговине који током љета путују према Јадрану.
Из Хрватских ауто-цеста (ХАЦ) саопштено је да су измјене уведене с циљем уједначавања попуста за све кориснике ЕНЦ система, али и као припрема за нови, модернији систем наплате путарине који је усклађен са европским стандардима.
Највећа промјена односи се на кориснике лаких возила (И.А, И. и ИИ. категорија). Они који користе пост-пеид (post-paid) ЕНЦ, односно имају уређај повезан са платном картицом, од сада остварују попуст од 21,74 одсто, умјесто досадашњих 13,04 одсто.
За кориснике пре-пеид (pre-paid) ЕНЦ-а попуст остаје непромијењен и износи 21,74 одсто, као и сезонски попуст од 33,48 одсто, који вриједи од 1. новембра до 31. марта.
Код тешких возила (III. и IV. категорија) долази до озбиљног смањења погодности. Попуст у пост-пеид моделу смањен је са 30,43 одсто на 21,74 одсто, док се потпуно укида сезонски попуст од 33,48 одсто, па ће и за ову категорију возила јединствени попуст износити 21,74 одсто.
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Хрватске ауто-цесте измијениле су и попусте према еколошким стандардима возила:
Из ХАЦ-а појашњавају да је додатни попуст за ЕУРО ВИ био уведен током пандемије као привремена мјера помоћи превозницима, те да више нема разлога за његово задржавање.
С обзиром на то да хиљаде грађана Босне и Херцеговине користе ЕНЦ уређаје приликом путовања кроз Хрватску, посебно током љетне туристичке сезоне, возачима се строго препоручује да прије поласка провјере којем моделу наплате припада њихов уређај и какав попуст остварују.
Из Хрватских ауто-цеста истичу да је циљ нових правила да се осигура праведнији систем наплате, равномјернија расподјела трошкова одржавања путева те наставак улагања у модерну и сигурну саобраћајну инфраструктуру, преноси Црна Хроника.
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