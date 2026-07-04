Трагедија у Словенији: Радник из БиХ испао и кашике багера и погинуо

Аутор:АТВ редакција
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На градилишту на подручју Домжала у Словенији јутрос је погинуо 23-годишњи Џенис Емрић из Језерског код Босанске Крупе, након тешке несреће током извођења грађевинских радова.
Према званичним информацијама Полицијске управе Љубљана, несрећа се догодила нешто прије 8 сати ујутро. Двојица радника налазила су се у кашици багера када се она, из за сада неутврђеног разлога, изненада зањихала. Обојица су потом пала на тло.
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Један од радника прошао је с лакшим тјелесним повредама, док је други задобио изузетно тешке повреде.
Упркос брзој интервенцији хитне медицинске помоћи и покушајима љекара да му спасе живот, преминуо је у болници.
Према информацијама које преноси портал "ГПМаљевац", ријеч је о Џенису Емрићу (23) из Језерског код Босанске Крупе.
Полиција његов идентитет није званично објавила, што је уобичајена пракса у оваквим случајевима.
На мјесту несреће обављен је увиђај којем су присуствовали криминалистички истражиоци, истражни судија и дежурни државни тужилац.
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Полиција наставља интензивну истрагу како би утврдила све околности које су довеле до ове тешке несреће на раду, а о резултатима ће бити обавијештено надлежно тужилаштво.
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