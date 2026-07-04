Logo

Трагедија у Словенији: Радник из БиХ испао и кашике багера и погинуо

Аутор:

АТВ редакција
04.07.2026 17:20

Коментари:

0
Багер
Фото: Pixabay

На градилишту на подручју Домжала у Словенији јутрос је погинуо 23-годишњи Џенис Емрић из Језерског код Босанске Крупе, након тешке несреће током извођења грађевинских радова.

Према званичним информацијама Полицијске управе Љубљана, несрећа се догодила нешто прије 8 сати ујутро. Двојица радника налазила су се у кашици багера када се она, из за сада неутврђеног разлога, изненада зањихала. Обојица су потом пала на тло.

Телефон

Здравље

Мислили сте да вам технологија квари само вид? Телефон вас трајно деформише

Један од радника прошао је с лакшим тјелесним повредама, док је други задобио изузетно тешке повреде.

Упркос брзој интервенцији хитне медицинске помоћи и покушајима љекара да му спасе живот, преминуо је у болници.

Према информацијама које преноси портал "ГПМаљевац", ријеч је о Џенису Емрићу (23) из Језерског код Босанске Крупе.

Полиција његов идентитет није званично објавила, што је уобичајена пракса у оваквим случајевима.

На мјесту несреће обављен је увиђај којем су присуствовали криминалистички истражиоци, истражни судија и дежурни државни тужилац.

Градишка граница

Ауто-мото

Возаче збуниле нове таблице: Смије ли се с њима улазити у БиХ

Полиција наставља интензивну истрагу како би утврдила све околности које су довеле до ове тешке несреће на раду, а о резултатима ће бити обавијештено надлежно тужилаштво.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

трагедија

несрећа

Словенија

Погинуо радник

Коментари (0)

Више из рубрике

Запалио се камион

Хроника

Камион се запалио усред вожње и скоро потпуно изгорио

2 ч

0
Возило Хитне помоћи.

Хроника

Завршена обдукција: Познат узрок смрти шестогодишње дјевојчице

3 ч

0
Несрећа код Мостара

Хроника

Позлило му за воланом и забио се у два аута

3 ч

0
ГСС на терену: Пронађено тијело на планини

Хроника

ГСС на терену: Пронађено тијело на планини

4 ч

0

  • Најновије

18

58

Централне вијести, 04.07.2026.

18

52

Такси блуз: Од пропалог драматурга до случајног хероја

18

47

Нова мапа потпуно разбјеснила Хрвате

18

24

Вјеровали или не: Британским политичарима сад сметају Маша и Медвјед

18

14

Строј смрти: Враћа се злогласна Јединица 121

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима