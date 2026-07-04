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Камион се запалио усред вожње и скоро потпуно изгорио

Аутор:

АТВ редакција
04.07.2026 16:28

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Запалио се камион
Фото: Фејсбук/Гласник Југа

На магистралном путу у мјесту Бежђеђе код Невесиња, дошло је до пожара на камиону који се кретао тим путем.

На мјесто догађаја брзо су упућени припадници ватрогасне јединице, који су успјешно локализовали ватру и спријечили њено даље ширење.

Узрок пожара за сада није познат, као ни то да ли је неко повријеђен у овој незгоди.

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Тагови :

пожар

Невесиње

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