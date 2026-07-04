Камион се запалио усред вожње и скоро потпуно изгорио

Аутор:АТВ редакција
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На магистралном путу у мјесту Бежђеђе код Невесиња, дошло је до пожара на камиону који се кретао тим путем.
На мјесто догађаја брзо су упућени припадници ватрогасне јединице, који су успјешно локализовали ватру и спријечили њено даље ширење.
Узрок пожара за сада није познат, као ни то да ли је неко повријеђен у овој незгоди.
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