Тешка несрећа у БиХ: Учествовала четири возила

Аутор:АТВ редакција
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Једна особа тешко је повријеђена у саобраћајној незгоди која се јутрос око 03.00 часа догодила на магистралном путу М20 у мјесту Перјани код Горажда, на дионици познатој као Перјанска кривина.
Према доступним информацијама, у судару су учествовала четири путничка аутомобила, а возач возила Сеат Леон задобио је тешке тјелесне повреде, односно прелом поткољенице, због чега је након указане прве помоћи задржан на лијечењу у Кантоналној болници Горажде.
На свим возилима причињена је већа материјална штета, док су припадници Министарства унутрашњих послова Босанско-подрињског кантона Горажде обавили увиђај како би утврдили тачне околности и узрок незгоде.
Због полицијског увиђаја саобраћај на магистралном путу М20 био је потпуно обустављен више од два часа, а једно од оштећених возила превезено је у просторије МУП-а БПК Горажде ради даљих вјештачења.
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Дионица кроз Перјанску кривину и раније је била мјесто саобраћајних незгода због захтјевне конфигурације терена, због чега полиција и надлежне службе више пута апелују на возаче да брзину кретања прилагоде условима на путу, нарочито у ноћним и раним јутарњим часовима, преносе Независне новине.
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