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Тешка несрећа у БиХ: Учествовала четири возила

Аутор:

АТВ редакција
04.07.2026 11:13

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Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи
Фото: АТВ

Једна особа тешко је повријеђена у саобраћајној незгоди која се јутрос око 03.00 часа догодила на магистралном путу М20 у мјесту Перјани код Горажда, на дионици познатој као Перјанска кривина.

Према доступним информацијама, у судару су учествовала четири путничка аутомобила, а возач возила Сеат Леон задобио је тешке тјелесне повреде, односно прелом поткољенице, због чега је након указане прве помоћи задржан на лијечењу у Кантоналној болници Горажде.

Саобраћај био обустављен више од два часа

На свим возилима причињена је већа материјална штета, док су припадници Министарства унутрашњих послова Босанско-подрињског кантона Горажде обавили увиђај како би утврдили тачне околности и узрок незгоде.

Због полицијског увиђаја саобраћај на магистралном путу М20 био је потпуно обустављен више од два часа, а једно од оштећених возила превезено је у просторије МУП-а БПК Горажде ради даљих вјештачења.

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Дионица кроз Перјанску кривину и раније је била мјесто саобраћајних незгода због захтјевне конфигурације терена, због чега полиција и надлежне службе више пута апелују на возаче да брзину кретања прилагоде условима на путу, нарочито у ноћним и раним јутарњим часовима, преносе Независне новине.

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Тагови :

Саобраћајна незгода

Горажде

повријеђени

удес

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