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Пуцњава у тржном центру, два младића погинула

Аутор:

АТВ редакција
04.07.2026 10:46

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Пуцњава у тржном центру, два младића погинула
Фото: Pexels

Најмање два младића су погинула, а један је повријеђен у пуцњави у тржном центру у америчкој савезној држави Мичиген, саопштила је полиција.

Пуцњава се догодила у тржном центру "Ферлејн таун центар" у граду Дирборн у Мичигену, саопштила је полиција.

Инцидент је почео свађом између двије групе, а затим је прерастао у оружани обрачун.

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Према наводима полиције, припадници обје групе донијели су пиштоље у тржни центар.

Из полиције су навели да је истрага у току и да ће разлог окршаја и детаљи бити познати након испитивања свих свједока и прегледања снимака са сигурносних камера.

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Тагови :

Пуцњава

погинули

Америка

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