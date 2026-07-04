Пуцњава у тржном центру, два младића погинула

Аутор:АТВ редакција
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Најмање два младића су погинула, а један је повријеђен у пуцњави у тржном центру у америчкој савезној држави Мичиген, саопштила је полиција.
Пуцњава се догодила у тржном центру "Ферлејн таун центар" у граду Дирборн у Мичигену, саопштила је полиција.
Инцидент је почео свађом између двије групе, а затим је прерастао у оружани обрачун.
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Према наводима полиције, припадници обје групе донијели су пиштоље у тржни центар.
Из полиције су навели да је истрага у току и да ће разлог окршаја и детаљи бити познати након испитивања свих свједока и прегледања снимака са сигурносних камера.
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