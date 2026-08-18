Томаш: Прњавор се преображава набоље, инвестиције вриједне више од 15 милиона КМ

Аутор:АТВ редакција
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Градоначелник Прњавора Дарко Томаш честитао је грађанима градску крсну славу града – Преображење Господње, истичући да се град током протекле године преобразио набоље, чему су допринијеле бројне инвестиције и добра сарадња локалне и републичке власти.
Томаш је захвалио српском члану Предсједништва БиХ Жељки Цвијановић, предсједнику Владе Републике Српске Сави Минићу, министру финансија и трезора у Савјету министара Срђану Амиџићу, као и свим сарадницима и пријатељима који су помогли развоју Прњавора, пише Срна.
"Ништа од успјеха које Прњавор постиже не би било могуће без сарадње локалне и републичке власти. Сматрам да се она одлично огледа овдје у Прњавору и увјерен сам да ће се наставити истим темпом, те да ће грађани сваког дана осјећати нпредак", изјавио је Томаш новинарима.
Он је навео да ће током вечерашње литије грађани имати прилику да виде улице чија је реконструкција вриједна више од 2,2 милиона КМ, као и радове на изградњи водоводне мреже у мјесним заједницама у које је уложено 1,6 милиона КМ, које је обезбиједио предсједник Републике Српске.
Томаш је додао да је у току проширење вртића "Наша радост", за шта је обезбијеђено 800.000 КМ.
"Оно што је најважније јесте развој пословне зоне, гдје смо свједоци да сваки дан ничу нови производни погони. То не би било могуће да нисмо добили на поклон од Владе земљиште, ауто-пут и све друге предуслове који су се стварали протеклих 10 година, а ми смо их искористили на најбољи могући начин", истакао је Томаш.
Он је навео да су овогодишње инвестиције у Прњавору вриједне више од 15 милиона КМ, напомињући да неће све бити реализоване током ове године, али да је најважнији континуитет улагања који је видљив и осјетљив у овом граду.
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