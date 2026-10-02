Велики преокрет и побједа Партизана у Минхену!

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Кошаркаши Партизана побиједили су Бајерн у Минхену у оквиру трећег кола Евролиге са 86:84.
Губио је Партизан и 13 поена разлике, али је Карлик Џонс „прорадио“ када је било најважније. Двејн Вашингтон баш је био жељан освете, али је промашио у посљедњој секунди шут за побједу Бајерна.
Јоханес Тиман и судије направили су велике проблеме Николи Танасковићу на почетку утакмице. Српски кошаркаш добио је два брза фаула, а Бајерн је у првој дионици имао девет слободних бацања. Било је дискутабилних одлука, али су се тада „упалили“ Паола и Лакић који су почели да „хапсе“ у одбрани и кажњавају у нападу. Лакић је погодио двије тројке, Паола украо три лопте и Партизан је имао егал све до краја прве дионице.
Тада је ушао Двејн Вашингтон који је погодио два шута, један је био уз звук сирене за три поена и одмах почео да провоцира навијаче Партизана гестикулацијама.
У другој дионици виђена је велика борба. Карлик Џонс није био у свом ритму, али су поенима то надомјестили Џекири, Танасковић, па и Накић који је имао пет поена. Партизан и Бајерн су се смјењивали у предности, на крају је минхенски клуб имао „пола коша“ предности након првог полувремена.
Друго полувријеме почело је успорено за Партизан. Мучили су се црно-бијели у нападу, није блистао ни Бајерн, али је успио да се „одлијепи“ на пет поена разлике средином треће дионице. Потпуно је стао напад црно-бијелих, Бајерн је пред крај треће дионице дошао до двоцифрене предности, а црно-бијели убацили су 11 поена за цијелу четвртину, али на крају поенима Паоле и Џекирија успјели да смање на испод десет поена (65:57).
Чинило се да ће Бајерн доћи до побједе, али се онда „упалио“ Карлик Џонс и одговорио Двејну Вашингтону. Топио је Партизан предност Бајерна, а онда је на мање од 120 секунди повео невјероватном минијатуром Партизановог плејмејкера.
Ушло се у драматичну завршницу. Карлик је преузео све у своје руке, Бајерн је имао напад на 25 секунди за вођство, али је изгубио лопту. Карлик је фаулиран, међутим, промашио је једно од два слободна бацања и Партизан је имао 86:84 на шест секунди до краја.
Било је виђено да Вашингтон рјешава, пробао је за три поена, али је промашио и Партизан је успио да слави и оде на 3:0!
(Телеграф)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
10
42
10
32
10
26
10
20
10
14
Тренутно на програму