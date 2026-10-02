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Брутално убиство: Унаказио мушкарца металном шипком, па позвао полицију

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02.10.2026 21:57

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Ротација или спин је кружно кретање објекта око централне осе. Равна фигура може да се ротира било у смјеру казаљке на сату или супротно од казаљке на сату око окомите централне осе која пресеца било где унутар или изван фигуре. Чврста фигура има бесконачан број могућих централних оса и праваца ротације.
Фото: Pixabay/geralt

У Гајдобри код Бачке Паланке је данас око 16 часова, у Улици Благоја Паровића, дошло до тешког инцидента у којем је један мушкарац изгубио живот.

Према информацијама којима располаже „192_рс“, мушкарац из Силбаша дошао је код мушкарца у Гајдобри, гдје му је, из за сада неутврђених разлога, задао више удараца металном шипком и тешко га повриједио.

Како се незванично сазнаје, мушкарац из Силбаша је након инцидента наводно сам позвао полицију и пријавио шта се догодило.

Тешко повријеђени Гајдобранин транспортован је у Ургентни центар, гдје су љекари покушали реанимацију, али је, нажалост, упркос њиховим напорима подлегао задобијеним повредама.

Мушкарцу из Силбаша одређено је задржавање, док су полиција и надлежни тужилац обавили увиђај.

Даљом истрагом биће утврђене све околности овог трагичног догађаја.

(192_рс)

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Тагови :

Убиство

Бачка Паланка

Србија

Напад

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