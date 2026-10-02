Брутално убиство: Унаказио мушкарца металном шипком, па позвао полицију

Аутор:АТВ редакција
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У Гајдобри код Бачке Паланке је данас око 16 часова, у Улици Благоја Паровића, дошло до тешког инцидента у којем је један мушкарац изгубио живот.
Према информацијама којима располаже „192_рс“, мушкарац из Силбаша дошао је код мушкарца у Гајдобри, гдје му је, из за сада неутврђених разлога, задао више удараца металном шипком и тешко га повриједио.
Како се незванично сазнаје, мушкарац из Силбаша је након инцидента наводно сам позвао полицију и пријавио шта се догодило.
Тешко повријеђени Гајдобранин транспортован је у Ургентни центар, гдје су љекари покушали реанимацију, али је, нажалост, упркос њиховим напорима подлегао задобијеним повредама.
Мушкарцу из Силбаша одређено је задржавање, док су полиција и надлежни тужилац обавили увиђај.
Даљом истрагом биће утврђене све околности овог трагичног догађаја.
(192_рс)
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