Тијело жене пронађено у замрзивачу: Сумња се да је син изгладњивао

Аутор:АТВ редакција
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Тијело жене С. С. пронађено је јуче у поподневним сатима у породичној кући у општини Нови Бечеј, у којој је живјела са сином М. С.
Према незваничним информацијама које су се појавиле у медијима, дијелови тијела пронађени су у замрзивачу, након чега је њен син приведен и упућен у психијатријску установу.
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По налогу Вишег јавног тужилаштва у Зрењанину, тијело жене послато је на обдукцију у Институт за судску медицину у Новом Саду. Обдукција би требало да утврди вријеме и узрок смрти, као и да покаже да ли је жена преминула природном смрћу или је њена смрт посљедица повреда.
Према незваничним сазнањима, једна од могућности која се испитује јесте да је жена изјвесно вријеме била изгладњивана, односно да јој син није обезбјеђивао адекватну исхрану. Такође се провјерава и могућност да јој је евентуално нанио повреде које су довеле до смрти.
За сада, међутим, нема званичне потврде о узроку смрти, а коначан одговор требало би да да обдукциони налаз. Полиција и тужилаштво након добијања извјештаја утврђиваће да ли у конкретном случају постоје елементи кривичног дјела.
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М. С. се тренутно налази у психијатријској установи, а о даљим корацима у поступку Више јавно тужилаштво у Зрењанину одлучиће након што буду познати резултати обдукције и других провјера које се спроводе.
Истрага је у току, а надлежни органи утврђују све околности под којима је жена преминула, као и када је наступила смрт.
(Блиц)
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