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На ВМА доступан "сајбер нож" за лијечење онколошких пацијената

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01.10.2026 20:50

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На ВМА доступан "сајбер нож" за лијечење онколошких пацијената

На Војно-медицинској академији /ВМА/ у Београду од данас је доступан "сајбер нож", један од најсавременијих система за лијечење онколошких пацијената, рекао је замјеник начелника ВМА потпуковник доктор Иван Лековић.

Лековић је рекао да је ово велики искорак за српску медицину, као и да су у овој установи уведене и нове минимално инвазивне хируршке методе.

Што се тиче "сајбер ножа", каже да је ријеч о компјутеризованој роботској руци која има могућност да усмјери изузетно фокусиран зрак зрачења из стотина различитих положаја.

Иван Лековић

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"Та роботска рука ротира око пацијента и може да досегне и метастазу или неки тумор величине до једног милиметра, дубоко у ткиву, а да не оштети остало ткиво", рекао је Лековић за РТС.

Он је навео да се овај систем може примјењивати код тумора мозга, главе и врата, плућа, панкреаса и јетре, као и код тумора простате.

Лијечење се, како је навео, обавља о трошку државе, и довољан је упут на основу одлуке конзилијума.

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Тагови :

болница

ВМА

Сајбер нож

тумор

Операција

лијечење

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