Пуцњава у Обреновцу: Мушкарац тешко рањен, хитно превезен на ВМА

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Мушкарац је тешко рањен синоћ око 20 часова у пуцњави у Обреновцу. Пребачен је на Војномедицинску академију и задржан на јединици интензивног лијечења.
Синоћ око 20 часова на територији Обреновца, мушкарац је повријеђен из ватреног оружја. Како је за РТС рекао пуковник доц. др Горан Рондовић, пребачен је на Војномедицинску академију са тешким тјелесним повредама.
"Збринут је, задржан на јединици интензивног лијечења. Сада се налази у стабилном стању и чека свој даљи опоравак", навео је пуковник Рондовић,
Војномедицинска академија је дежурна сриједом, а током јучерашњег дана 70 пацијената је задржано на болничком лијечењу.
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