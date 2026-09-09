Велика акција МУП-а и БИА: "Врачарци" пали док су преузимали 20.000 евра

Аутор:АТВ редакција
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Три особе за које се сумња да су припадници "врачарске групе" ухапшене су данас, 9. септембра, у великој акцији припадника Службе за борбу против организованог криминала (СБПОК) и Безбедносно-информативне агенције (БИА).
Акција је спроведена у сарадњи с Одјељењем за оперативну аналитику (ОПА), Службом за координацију и оперативне послове (СКОР) и Управом за технику, уз оперативну подршку ССПДР-а.
Према сазнањима Телеграфа, осумњичени су ухапшени у тренутку примопредаје новца од оштећеног В. П., од којег су, како се сумња, изнудили 20.000 евра.
Како Телеграф незванично сазнаје, хапшење је изведено на јавном мјесту, у Тржном центру "Ушће" у Београду.
Оперативци безбједносних служби претходно су осумњичене држали под надзором, а реаговали су непосредно након примопредаје обиљеженог новца.
Тројица осумњичених тада су ухапшена.
Полиција, према истим информацијама, наставља потрагу за другим особама за које се сумња да су учествовале у овом случају или пружале логистичку подршку.
Више детаља о ухапшенима, као ни званичне информације о кривичним дјелима која им се стављају на терет, засад није објављено, преноси Телеграф.
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