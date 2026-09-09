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Велика акција МУП-а и БИА: "Врачарци" пали док су преузимали 20.000 евра

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09.09.2026 22:57

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Полиција Србија
Фото: МУП Србије

Три особе за које се сумња да су припадници "врачарске групе" ухапшене су данас, 9. септембра, у великој акцији припадника Службе за борбу против организованог криминала (СБПОК) и Безбедносно-информативне агенције (БИА).

Акција је спроведена у сарадњи с Од‌јељењем за оперативну аналитику (ОПА), Службом за координацију и оперативне послове (СКОР) и Управом за технику, уз оперативну подршку ССПДР-а.

Према сазнањима Телеграфа, осумњичени су ухапшени у тренутку примопредаје новца од оштећеног В. П., од којег су, како се сумња, изнудили 20.000 евра.

Хапшење у тржном центру

Како Телеграф незванично сазнаје, хапшење је изведено на јавном мјесту, у Тржном центру "Ушће" у Београду.

Оперативци безбједносних служби претходно су осумњичене држали под надзором, а реаговали су непосредно након примопредаје обиљеженог новца.

Тројица осумњичених тада су ухапшена.

Трага се за другим осумњиченима

Полиција, према истим информацијама, наставља потрагу за другим особама за које се сумња да су учествовале у овом случају или пружале логистичку подршку.

Више детаља о ухапшенима, као ни званичне информације о кривичним д‌јелима која им се стављају на терет, засад није објављено, преноси Телеграф.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

хапшење

Србија

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