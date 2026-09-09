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Пресрели га и изрешетали: Пала коначна пресуда убицама младог ватерполисте

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09.09.2026 15:34

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Пресрели га и изрешетали: Пала коначна пресуда убицама младог ватерполисте
Фото: Pixabay

Готово три године након убиства младог ватерполисте Филипа Зељковића (21) на Сегединском путу у Суботици, правноснажно је окончан поступак против Предрага Мартиновића (36) и Ивана Човића (26).

Мартиновић је осуђен на 20, а Човић на шест година и шест мјесеци затвора.

Виши суд у Суботици првобитно је Мартиновићу изрекао јединствену казну од 20 година, док је Човић био осуђен на 10 година затвора. Њихови браниоци потом су уложили жалбе.

Апелациони суд у Новом Саду одбацио је Мартиновићеву жалбу као неосновану, па је 7. маја 2025. године пресуда против њега постала правноснажна. Мартиновић је осуђен на 20 година затвора због убиства, недозвољеног држања и промета оружја и фалсификовања исправа.

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Жалба Човићевог браниоца је, међутим, усвојена, а првостепена пресуда којом је био осуђен на 10 година затвора због убиства и фалсификовања докумената укинута је. Предмет је враћен на поновно суђење, које је почело 10. септембра 2025. године. Током обновљеног поступка његов бранилац тражио је и изузеће поступајућег судије.

Поступак против Човића правноснажно је окончан 30. јуна 2026. године, када је пресуда преиначена у дјелу који се односи на казну. За убиство му је изречено шест година, а за фалсификовање исправе осам мјесеци затвора, па је осуђен на јединствену казну од шест година и шест месеци.

У казну ће му бити урачунато време проведено у притвору од 30. новембра 2023. године, потврђено је у Вишем суду у Суботици.

Ухапшени у Сомбору

Предраг Мартиновић и Иван Човић ухапшени су крајем новембра 2023. године у Сомбору. Код њих су пронађена фалсификована лична документа, што је указивало на могућу намјеру да побјегну у иностранство.

Филип Зељковић убијен је 15. октобра 2023. године након свађе на бензинској пумпи на Сегединском путу. Сукоб је прерастао у физички обрачун, а потом се завршио пуцњавом.

Нападачи су Филипа и његовог млађег брата пресрели док су се кретали према центру Суботице и на њих отворили ватру. Двадесетједногодишњи ватерполиста преминуо је на мјесту, преноси Дневник.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Убиство

хапшење

пресуда

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