Logo

УНЕСКО упозорио на раст броја напада на школе

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
09.09.2026 14:44

Коментари:

0
Пуцњава у школи на Тајланду
Фото: Tanjug/AP Photo/Sakchai Lalit

Организација УН за образовање, науку и културу /Унеско/ упозорила је на континуирани раст броја напада на школе широм свијета, а најновији глобални подаци откривају алармантну ескалацију напада у 2025. години.

Унеско је поводом Међународног дана заштите образовања од напада у саопштењу навео да су УН потврдиле 1.680 напада на школе у 2025. години, што је повећање од 33 одсто у поређењу са 1.265 напада у 2024. години.

У саопштењу се истиче да се процјењује да је образовање 258 милиона дјеце и адолесцената широм свијета поремећено кризама, укључујући 93 милиона оних који уопште не похађају школу.

Из Унеска указују да готово 80 одсто све дјеце погођене кризама ван школе, односно око 74 милиона, живи у само 20 земаља које се суочавају са најтежим кризама у свијету, преноси Срна.

Организација је напоменула да су препреке за учење највеће за најрањивије у тим срединама, при чему школу не похађа 74 процента дјеце избјеглица, 52 процента интерно расељене дјеце и 45 процената дјеце са инвалидитетом, пренијела је агенција ДПА.

Генерални директор Унеска Халед ел Енани рекао је да школе и универзитети морају увијек бити заштићени и позвао све стране у сукобима да поштују међународно право и осигурају да образовање може да функционише безбједно и достојанствено, чак и током кризе.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Пуцњава

Напад

Унеско

Школа

Коментари (0)

Прочитајте више

Јанковић: Прате се глобалне препоруке када је ријеч о безбједности у саобраћају

Република Српска

Јанковић: Прате се глобалне препоруке када је ријеч о безбједности у саобраћају

3 ч

0
Возачи возе своје двоточкаше на путу усред измаглице од шумских пожара у Палембангу, Јужна Суматра, Индонезија, сриједа, 9. септембар 2026.

Свијет

Због шумских пожара, школе прелазе на онлајн наставу

3 ч

0
Бојкот наставе због учитељице: Спава на часу, вријеђа ученике

Регион

Бојкот наставе због учитељице: Спава на часу, вријеђа ученике

6 ч

0
Судска полиција Федерације БиХ

Хроника

Нове тврдње о случају из Тузле: "Говорили су јој да је четникуша и невјерница"

1 д

0

Више из рубрике

Марија Захарова

Свијет

Захарова о сахрани генерала Ратка Младића: Срби немају разлог да се кају

1 ч

0
Ово је најплаћенији премијер на свијету: Зарађује 7 пута више од Трампа, а сада добија и повишицу

Свијет

Ово је најплаћенији премијер на свијету: Зарађује 7 пута више од Трампа, а сада добија и повишицу

1 ч

0
Фуџи или Фуџијама слушај највиша је планина у Јапану, висока 3.776 м. Планина Фуџи је вулкан који је последњу ерупцију имао 1707. године, али га геолози генерално још увек сврставају у активне. Име планине потиче из Аину језика и значи вечни живот.

Свијет

Јака киша погодила планину Фуџи у Јапану: Одрон затрпао возила на паркингу

1 ч

0
Здравствени радници се спремају да пренесу тијело Абинено Жустин, 38-годишње жене која је умрла од вируса еболе, у ковчег прије сахране, у Бунији, Конго, у петак, 4. септембра 2026.

Свијет

Од еболе преминуло 3.267 људи

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

39

Огласила се бивша супруга Џенана Лончаревића: "Сад је мој ред"

15

34

Пресрели га и изрешетали: Пала коначна пресуда убицама младог ватерполисте

15

27

Битно: Идентитет, реакцијe и отворенa питања о лијечењу Ратка Младића

15

23

Огласио се Кремљ: Познато о чему су Путин и Трамп разговарали

15

21

Минић се руковао са Бланушом: И онда нама странци причају о демократији

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима