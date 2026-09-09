УНЕСКО упозорио на раст броја напада на школе

Аутор:АТВ редакција
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Организација УН за образовање, науку и културу /Унеско/ упозорила је на континуирани раст броја напада на школе широм свијета, а најновији глобални подаци откривају алармантну ескалацију напада у 2025. години.
Унеско је поводом Међународног дана заштите образовања од напада у саопштењу навео да су УН потврдиле 1.680 напада на школе у 2025. години, што је повећање од 33 одсто у поређењу са 1.265 напада у 2024. години.
У саопштењу се истиче да се процјењује да је образовање 258 милиона дјеце и адолесцената широм свијета поремећено кризама, укључујући 93 милиона оних који уопште не похађају школу.
Из Унеска указују да готово 80 одсто све дјеце погођене кризама ван школе, односно око 74 милиона, живи у само 20 земаља које се суочавају са најтежим кризама у свијету, преноси Срна.
Организација је напоменула да су препреке за учење највеће за најрањивије у тим срединама, при чему школу не похађа 74 процента дјеце избјеглица, 52 процента интерно расељене дјеце и 45 процената дјеце са инвалидитетом, пренијела је агенција ДПА.
Генерални директор Унеска Халед ел Енани рекао је да школе и универзитети морају увијек бити заштићени и позвао све стране у сукобима да поштују међународно право и осигурају да образовање може да функционише безбједно и достојанствено, чак и током кризе.
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