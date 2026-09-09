Јанковић: Прате се глобалне препоруке када је ријеч о безбједности у саобраћају

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Вршилац дужности директора "Путева Републике Српске" Мирослав Јанковић изјавио је да Српска прати глобалне препоруке када је ријеч о безбједности у саобраћају, те да јој је циљ смањење броја страдале дјеце на путевима и развијање саобраћајне културе основаца.
Јанковић је изјавио Срни да су дјеца посебно рањива категорија учесника у саобраћају због својих физичких, когнитивних и развојних карактеристика.
"Њихова способност процјене ризика, разумијевање саобраћајних правила и предвиђање понашања других учесника у саобраћају је ограничена. Настојаћемо да едукујемо ученике првих разреда основне школе, њихове наставнике и остало школско особље ради постизања циља Стратегије безбједности саобраћаја Републике Српске за период 2026–2035. година, а то је - без погинуле дјеце у саобраћају", рекао је Јанковић.
Он је најавио радове на унапређењу безбједности саобраћаја у зонама основних школа на магистралним и регионалним путевима који ће бити реализовани у оквиру пројекта одрживе, интегрисане и безбједне путне инфраструктуре који се финансира из грант средстава Свјетске банке.
"Зоном школе сматраће се дионица од једног километра, односно 500 метара прије и 500 метара послије школе. На том километру мијењамо све што утиче на то којом брзином возило пролази и да ли возач на вријеме може да схвати гдје се налази", прецизирао је Јанковић.
Он је навео да ће у оквиру пројекта бити постављена нова саобраћајна сигнализација и опрема, која подразумијева уметнуте знакове на жутој флуоресцентној подлози који привлаче пажњу и у условима смањене видљивости.
"Пројекат подразумијева и постављање заштитних пјешачких ограда које спречавају неконтролисан излазак дјеце на коловоз, модерних ЛЕД саобраћајних знакова испред пјешачких прелаза, као и превентивних радара који ће у реалном времену упозоравати учеснике у саобраћају да смање брзину", рекао је Јанковић, који је грађевински инжењер са искуством рада у настави.
Он је објаснио да ће све бити благовремено праћено, уз провјеру ефикасности пројекта и радова.
"Путеви Републике Српске" су у сарадњи са Републичким педагошким заводом и уз дјелимично покровитељство Свјетске банке недавно покренули едукативну кампању под слоганом `Пут знања, пут безбједности` с циљем повећања безбједности дјеце у саобраћају, посебно ученика првих разреда основних школа.
Из Педагошког завода навели су да су утисци наставника у вези са едукацијом веома позитивни.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
2 ч0
Најновије
Најчитаније
13
19
13
18
13
08
12
54
12
51
Тренутно на програму