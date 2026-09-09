Грађани Српске могу да се пријаве за једнократну новчану накнаду коју даје Србија: Ово су услови

Аутор:АТВ редакција
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Грађани Републике Српске који имају личну карту Републике Србије могу да се пријаве за једнократну новчану накнаду од 6.000 динара коју ће крајем септембра исплатити Влада Србије.
Пријављивање траје до 21. септембра, док ће исплата бити организована у две фазе. Носиоцима права на бесплатне акције новац ће бити исплаћен 22. септембра, а грађанима који су се додатно пријавили преко портала Управе за трезор од 23. до 25. септембра.
Право на једнократну новчану накнаду имају пунољетни држављани Србије који испуњавају законом прописане услове.
За грађане који немају статус носиоца права на бесплатне акције, услови су:
- Да су држављани Републике Србије
- Да имају пребивалиште у Србији
- Да су 1. септембра 2026. године имали најмање 18 година
- Да поседују важећу личну карту
- Пријава се подноси електронски преко портала Управе за трезор.
Грађани који имају статус носиоца права у складу са Законом о праву на бесплатне акције не треба да подносе пријаву.
Њихова накнада исплаћује се из средстава Акционарског фонда, а исплата је предвиђена за 22. септембар.
Без пријаве ће 6.000 динара добити и поједине категорије грађана које испуњавају прописане услове:
- Корисници права из пензијског и инвалидског осигурања
- Носиоци права на новчану социјалну помоћ
- Корисници новчане социјалне помоћи
- Лица која се налазе у заводима за извршење кривичних санкција
За ове категорије подаци се преузимају из службених евиденција, па није потребно електронско пријављивање.
Исплата накнаде биће обављена у две фазе.
Носиоци права на бесплатне акције добиће 6.000 динара 22. септембра.
Грађанима који су пријаву поднијели преко портала Управе за трезор новац ће бити исплаћиван од 23. до 25. септембра.
Пријављивање је могуће до 21. септембра.
Грађани који су се пријавили могу да провјере да ли је њихова пријава евидентирана на истом порталу, избором опције „Провера статуса пријаве“.
Уколико постоји проблем са подацима, пријавом или исплатом, доступна је опција „Пријава проблема“.
За пријаву су потребни јединствени матични број грађана и регистарски број важеће личне карте.
Како је јуче рекао министар финансија Србије Синиша Мали, до сада се више од милион грађана Србије пријавило за једнократну новчану накнаду од 6.000 динара.
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