Каран: Република Српска неће заборавити своје жртве, то је наше право и обавеза

Аутор:АТВ редакција
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Дан сјећања на жртве НАТО агресије на Републику Српску 1994. и 1995. године је дан у којем потврђујемо нашу трајну обавезу према онима који су страдали, према њиховим породицама и према генерацијама које долазе, изјавио је предсједник Републике Српске Синиша Каран.
Поводом обиљежавања Дана сјећања на жртве НАТО агресије на Републику Српску 1994. и 1995. године данас у Источном Сарајеву, Каран је у изјави за Срну нагласио да је памћење жртава питање историјске одговорности и елементарног људског достојанства.
"НАТО је извршио агресију над Републиком Српском, у чијим су нападима животе изгубили припадници Војске Републике Српске и цивили, а велики број људи је рањен. Иза статистике, међутим, увијек стоје људи, породице и судбине. Проток времена не смије бити разлог да се о страдању ћути", рекао је предсједник Српске.
Он је указао да употреба муниције са осиромашеним уранијумом током НАТО бомбардовања Републике Српске представља нељудски чин и трајни злочин против српског народа, јер страдање није завршено посљедњим налетом авиона нити посљедњом експлозијом.
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"Чињеница да се и данас суочавамо са тешким малигним обољењима међу становништвом обавезује нас да никада не престанемо тражити историјску одговорност за ову почињену агресију. Право и правда морају једнако да важе за све, међународно право не смије бити право јачега, нити се људска права могу тумачити у зависности од тога којем народу припада жртва", рекао је Каран.
Он је нагласио да Република Српска има и право и обавезу да његује културу сјећања да би сачувала достојанство жртава, њихових породица и право будућих генерација да знају шта се догодило.
"Наша порука је јасна - Република Српска неће заборавити своје жртве и неће пристати на њихово прећуткивање. Нашу будућност заснивамо на миру, слободи, уставности, поштовању права и очувању Републике Српске у складу са Дејтонским мировним споразумом. То дугујемо страдалима, али још више живима и генерацијама које долазе", поручио је предсједник Републике Синиша Каран, преноси Срна.
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