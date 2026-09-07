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Синиша Каран и Жељко Будимир одали почаст генералу Ратку Младићу

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07.09.2026 11:52

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Синиша Каран и Жељко Будимир одали почаст генералу Ратку Младићу
Фото: Srna

Предсједник Републике Српске Синиша Каран и министар унутрашњих послова Жељко Будимир одали су данас почаст генералу Ратку Младићу у Цркви Светог Луке у Београду, гдје је изложен ковчег са тијелом некадашњег команданта Главног штаба Војске Републике Српске.

Почаст су, између осталих, одали и министар енергетике и рударства Републике Српске Петар Ђокић, шеф Представништва Републике Српске у Београду Млађен Цицовић, министри правде Србије Ненад Вујић и културе Никола Селаковић.

Генералу Младићу почаст су одали и бројни генерали и ветерани Србије и Републике Српске, син предсједника Србије Данило Вучић, бројни политичари из Српске, Србије и Црне Горе, градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић, те чланови "Ноћних вукова".

Међу првима су почаст одали министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Радан Остојић, министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске Драга Мастиловић, те предсједник ДНС-а Ненад Нешић.

Представници Српске на сахрани генерала Младића

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Тагови :

Жељко Будимир

Синиша Каран

генерал Ратко Младић

Сахрана Ратка Младића

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