Синиша Каран и Жељко Будимир одали почаст генералу Ратку Младићу

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Републике Српске Синиша Каран и министар унутрашњих послова Жељко Будимир одали су данас почаст генералу Ратку Младићу у Цркви Светог Луке у Београду, гдје је изложен ковчег са тијелом некадашњег команданта Главног штаба Војске Републике Српске.
Почаст су, између осталих, одали и министар енергетике и рударства Републике Српске Петар Ђокић, шеф Представништва Републике Српске у Београду Млађен Цицовић, министри правде Србије Ненад Вујић и културе Никола Селаковић.
Генералу Младићу почаст су одали и бројни генерали и ветерани Србије и Републике Српске, син предсједника Србије Данило Вучић, бројни политичари из Српске, Србије и Црне Горе, градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић, те чланови "Ноћних вукова".
Међу првима су почаст одали министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Радан Остојић, министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске Драга Мастиловић, те предсједник ДНС-а Ненад Нешић.
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