Logo

Пухало за АТВ: Памтићу генерала Ратка Младића по чојству и великом херојству

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
07.09.2026 11:43

Коментари:

0
Бранислав Пухало, бивши шеф обезбјеђења Ратка Младића.
Фото: ATV

Памтићу генерала Ратка Младића по чојству и великом херојству, рекао је Бранислав Пухало, бивши шеф обезбјеђења Ратка Младића.

"Кад је покојни генерал Ратко Младић преминуо био сам у Београду, било ми је тешко. Знајући његово стање, и знајући све шта су радили. Да су га убијали задњу годину дана у Хагу, то се и очекивало. Генерал је убијен у Хагу, није лијечен како треба.

Како каже, српским љекарима није било дозвољено да прегледају генерала Ратка Младића.

"Убијен је, неким медикаментима јаким, гдје вјероватно организам и тијело више није могло да издржи. Оног момента када су они подигли оптужницу, они су то пресудили одмах оног момента кад су подигли оптужницу. Они су само провели то суђење протоколарно, као наводно да би му се судило. Није било правила поготово за Србе јер једини који су осуђени су Срби.

Сахрана Ратку Младићу

Србија

Почаст генералу Младићу одали представници Владе Србије и представници политичких странака

Муслимани и Хрвати добили су симболичне казне, иако су радили велика звјерства и убијали српски народ и нејач, додаје Пухало.

"Ја ћу га лично памтити по великом чојству, великом херојству, по једном великом и скромном човјеку. Човјеку који ј водио рачуна о војсци, о своме народ, о борби у којој га је искључиво бринуо његов народ, да га заштити да војска којом је командовао буде права војска", каже Пухало.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ратко Младић

генерал Ратко Младић

Сахрана Ратка Младића

Република Српска

Бранислав Пухало

Коментари (0)

Прочитајте више

"БХ Телеком" укинуо сигнал АТВ-а и РТРС-а због сахране генерала Ратка Младића

БиХ

"БХ Телеком" укинуо сигнал АТВ-а и РТРС-а због сахране генерала Ратка Младића

5 ч

7
потпредсједник Организације старјешина Војске Републике Српске

Република Српска

Тривић за АТВ: Сахрана генерала Младића ујединила српски народ

5 ч

0
Александар Павић

Република Српска

Павић за АТВ: Долазак на сахрану поштовање према генералу, његовој породици и Републици Српској

5 ч

0
Бошко Келечевић, генерал-пуковник Војске Републике Српске.

Република Српска

Келечевић за АТВ: Генерал Младић је био врхунски старјешина и стручњак, а прије свега јако добар човјек

6 ч

0

Више из рубрике

Требиње Република Српска

Република Српска

Од данас у употреби туристички ваучери за субвенционисање трошкова услуге смјештаја

5 ч

1
потпредсједник Организације старјешина Војске Републике Српске

Република Српска

Тривић за АТВ: Сахрана генерала Младића ујединила српски народ

5 ч

0
Александар Павић

Република Српска

Павић за АТВ: Долазак на сахрану поштовање према генералу, његовој породици и Републици Српској

5 ч

0
Бошко Келечевић, генерал-пуковник Војске Републике Српске.

Република Српска

Келечевић за АТВ: Генерал Младић је био врхунски старјешина и стручњак, а прије свега јако добар човјек

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

17

Пожар у билећким селима под контролом: Ситуација стабилнија након тешке ноћи

16

15

Шкрбић: Генерал Младић заслужује вјечно сјећање

15

59

Новак Ђоковић објавио вијест која ће одушевити све: "Одлучио сам да..."

15

52

За њих случајности не постоје: Овај знак свуда види скривене поруке

15

46

Eкстремна опасност у телефону: Зомби апликације краду новац и идентитет

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима