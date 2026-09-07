Пухало за АТВ: Памтићу генерала Ратка Младића по чојству и великом херојству

Аутор:АТВ редакција
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Памтићу генерала Ратка Младића по чојству и великом херојству, рекао је Бранислав Пухало, бивши шеф обезбјеђења Ратка Младића.
"Кад је покојни генерал Ратко Младић преминуо био сам у Београду, било ми је тешко. Знајући његово стање, и знајући све шта су радили. Да су га убијали задњу годину дана у Хагу, то се и очекивало. Генерал је убијен у Хагу, није лијечен како треба.
Како каже, српским љекарима није било дозвољено да прегледају генерала Ратка Младића.
"Убијен је, неким медикаментима јаким, гдје вјероватно организам и тијело више није могло да издржи. Оног момента када су они подигли оптужницу, они су то пресудили одмах оног момента кад су подигли оптужницу. Они су само провели то суђење протоколарно, као наводно да би му се судило. Није било правила поготово за Србе јер једини који су осуђени су Срби.
Србија
Почаст генералу Младићу одали представници Владе Србије и представници политичких странака
Муслимани и Хрвати добили су симболичне казне, иако су радили велика звјерства и убијали српски народ и нејач, додаје Пухало.
"Ја ћу га лично памтити по великом чојству, великом херојству, по једном великом и скромном човјеку. Човјеку који ј водио рачуна о војсци, о своме народ, о борби у којој га је искључиво бринуо његов народ, да га заштити да војска којом је командовао буде права војска", каже Пухало.
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