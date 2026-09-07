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Од данас у употреби туристички ваучери за субвенционисање трошкова услуге смјештаја

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07.09.2026 10:53

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Требиње Република Српска
Фото: Pexel/Jocelyn Erskine-Kellie

Министарство трговине и туризма Републике Српске обавјештава грађане Републике Српске да од 7. септембра 2026. године могу користити туристичке ваучере у вриједности од 100 КМ за субвенционисање трошкова услуге смјештаја у угоститељским објектима на територији Републике Српске.

"Право на туристички ваучер остварује сваки пунољетни грађанин Републике Српске, као и грађанин са пребивалиштем у Брчко Дистрикту који посједује држављанство Републике Српске. Ваучер се може користити за плаћање услуге смјештаја ван мјеста пребивалишта корисника, и то за најмање два ноћења заредом за једног корисника, односно најмање три ноћења заредом када ваучер користе два корисника. У пројекат је тренутно укључено 30 привредних субјеката, од чега 27 угоститељских објеката за смјештај и 3 туристичке агенције, а списак ће се редовно ажурирати у складу са пристизањем нових пријава током цијелог периода трајања пројекта", наводе у саопштењу.

Како наводе, пријава за туристички ваучер врши се директним обраћањем угоститељу или туристичкој агенцији који учествују у пројекту, као и да су све информације о пројекту, условима кориштења, као и ажурирани списак угоститељских објеката и туристичких агенција доступни су на званичној интернет страници Министарства трговине и туризма Републике Српске.

Пројекат туристичких ваучера траје од 7. септембра до 30. новембра 2026. године.

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Тагови :

Туристички ваучери

Република Српска

Туристичка организација Републике Српске

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