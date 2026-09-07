Душан Влаховић пред суспензијом у Турској

Аутор:АТВ редакција
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Српски нападач Душан Влаховић могао би да се суочи са озбиљном суспензијом Фудбалског савеза Турске након инцидента на терену.
Конфликт између Душана Влаховића и Милана Шкриниара током истанбулског дербија Фенербахчеа и Галатасараја могао би скупо да кошта нападача Бешикташа. Вербални сукоб је ескалирао у физички обрачун.
Читав инцидент забиљежиле су камере, српски фудбалер је пријављен Дисциплинској комисији Фудбалског савеза Турске због гестикулације рукама и сада му пријети строга казна. Према доступним информацијама, он би могао да буде суспендован од двије до пет утакмица.
Dusan Vlahovic ve Skriniar arasında yaşanan gerginlik. #FBvBJK pic.twitter.com/3E8PD8HA2V— ANLIK GOLLER BURADA (@anlikgolburda) September 5, 2026
Фудбалски савез Турске покренуо је истрагу, а званична одлука се чека. Познато је да су турске фудбалске власти изузетно ригорозне, па је мало вјероватно да ће Влаховић избјећи санкције.
Влаховић је у Бешикташ стигао као велико појачање и сјајно је започео сезону, постигавши четири гола у пет одиграних мечева. Евентуална суспензија би га на неко вријеме одвојила од терена, што би био ударац за тим.
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