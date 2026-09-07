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Душан Влаховић пред суспензијом у Турској

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07.09.2026 11:36

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Душан Влаховић пред суспензијом у Турској
Фото: X

Српски нападач Душан Влаховић могао би да се суочи са озбиљном суспензијом Фудбалског савеза Турске након инцидента на терену.

Конфликт између Душана Влаховића и Милана Шкриниара током истанбулског дербија Фенербахчеа и Галатасараја могао би скупо да кошта нападача Бешикташа. Вербални сукоб је ескалирао у физички обрачун.

Читав инцидент забиљежиле су камере, српски фудбалер је пријављен Дисциплинској комисији Фудбалског савеза Турске због гестикулације рукама и сада му пријети строга казна. Према доступним информацијама, он би могао да буде суспендован од двије до пет утакмица.

Фудбалски савез Турске покренуо је истрагу, а званична одлука се чека. Познато је да су турске фудбалске власти изузетно ригорозне, па је мало вјероватно да ће Влаховић избјећи санкције.

Влаховић је у Бешикташ стигао као велико појачање и сјајно је започео сезону, постигавши четири гола у пет одиграних мечева. Евентуална суспензија би га на неко вријеме одвојила од терена, што би био ударац за тим.

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Тагови :

Душан Влаховић

Бешикташ

Турска

Фудбал

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