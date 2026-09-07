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Број жртава клизишта у Непалу порастао на 1.355

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07.09.2026 11:03

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Становници прелазе ријеку Тришули новом постављеном зиплајн жичаром након поплава изазваних бујицама у Девигату, округ Нувакот, Непал, понедјељак, 7. септембар 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Niranjan Shrestha

Број жртава у Непалу усед клизишта на сјеверу земље порастао је на 1.355.

„Према посљедњим информацијама које је објавила Национална агенција за смањење ризика и катастрофа Непала, закључно са 11.00 часова по локалном времену, 7. септембра, број жртава клизишта у Непалу порастао је на 1.355 људи“, пренио је АП.

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Тагови :

Непал

Бујица у Непалу

Катастрофа у Непалу

жртве

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