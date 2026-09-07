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Страшне сцене у Британији: На стотине људи обучених у црно и с маскама кренуло на мигранте

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07.09.2026 10:52

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Страшне сцене у Британији: На стотине људи обучених у црно и с маскама кренуло на мигранте
Фото: X

Стотине десничарских активиста протестовало је синоћ у Портсмуту гдје је мали чамац са 140 тражилаца азила пресретнут док се кретао ка обали тог града. Британска влада осудила је тај скуп, оцијенивши га као "хулиганско понашање".

Демонстранти су се синоћ окупили и покушали да спријече тражиоце азила да оду на обраду података, а протест је окончан око три сата ујутру по локалном времену када је полиција запријетила хапшењем, пише "Гардијан".

На лице мјеста послати су хеликоптер, авион и спасилачки чамци, а окупљени су оштетили два полицијска аутомобила.

Ово је други велики антимигрантски протест одржан овог викенда.

Већина демонстраната била је обучена у црно и носила је маске преко лица.

Путници са чамца искрцани су јуче на обалу у овом лучком граду, а план британског Министарства унутрашњих послова био је да их превезе у Менстон гдје би били евидентирани њихови подаци.

Портпарол британске владе осудио је понашање демонстраната рекавши да је право на миран протест темељ демократије, али да никада не смије прећи у нереде, преноси BBC.

Инфлуенсер Данијел Томас, познат и као Дени Томо, позвао је пратиоце да отпутују у Портсмут и придруже се протесту.

Он је недавно основао "Патриотску платформу", која је у суботу блокирала дио луке у Доверу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Велика Британија

Мигранти

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