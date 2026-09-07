Страшне сцене у Британији: На стотине људи обучених у црно и с маскама кренуло на мигранте

Аутор:АТВ редакција
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Стотине десничарских активиста протестовало је синоћ у Портсмуту гдје је мали чамац са 140 тражилаца азила пресретнут док се кретао ка обали тог града. Британска влада осудила је тај скуп, оцијенивши га као "хулиганско понашање".
Демонстранти су се синоћ окупили и покушали да спријече тражиоце азила да оду на обраду података, а протест је окончан око три сата ујутру по локалном времену када је полиција запријетила хапшењем, пише "Гардијан".
На лице мјеста послати су хеликоптер, авион и спасилачки чамци, а окупљени су оштетили два полицијска аутомобила.
Breaking🇬🇧🔥: "Riot Police move into Portsmouth to ensure the safety and protection of the hordes of illegal unfettered fighting aged men heading to any and every location in the UK". pic.twitter.com/jEO7SqsENn— HIN News🇬🇧🇺🇸 (@HerdImmunity12) September 6, 2026
Ово је други велики антимигрантски протест одржан овог викенда.
Већина демонстраната била је обучена у црно и носила је маске преко лица.
Путници са чамца искрцани су јуче на обалу у овом лучком граду, а план британског Министарства унутрашњих послова био је да их превезе у Менстон гдје би били евидентирани њихови подаци.
The Dover protest to 'defend Britain' was funded by foreign American cash and its organiser is a convicted kidnapper.— Samuel K (@SamuelKOfficial) September 7, 2026
Sums up the British far-right in 2026. pic.twitter.com/EB06VwYAIi
Портпарол британске владе осудио је понашање демонстраната рекавши да је право на миран протест темељ демократије, али да никада не смије прећи у нереде, преноси BBC.
Инфлуенсер Данијел Томас, познат и као Дени Томо, позвао је пратиоце да отпутују у Портсмут и придруже се протесту.
Он је недавно основао "Патриотску платформу", која је у суботу блокирала дио луке у Доверу.
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