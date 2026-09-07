Logo

Трамп разговара са Путином и Зеленским

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
07.09.2026 10:13

Коментари:

0
Трамп разговара са Путином и Зеленским
Фото: Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Амерички предсједник Доналд Трамп данас треба да има телефонске разговоре са предсједницима Русије и Украјине, Владимиром Путином и Володимиром Зеленским, послије повратка америчких изасланика из Москве и Кијева, пренио је украјински лист Кијев индипендент.

Изасланици Стив Виткоф и Џаред Кушнер састали су се у недељу са Зеленским у Кијеву, дан након више од три сата разговора у Москви са Путином.

Обе стране су описале разговоре као "важне", али се чини да за сада нема помака у преговорима о рјешавању сукоба.

Послије састанка, Зеленски је рекао да очекује да ће се "рат наставити" током цијеле зиме.

Разговори су се фокусирали на безбедносне и економске гаранције, зимску помоћ Украјини и обезбјеђивање система противваздушне одбране (ПВО) Патриот.

Двије стране су разговарале о будућим састанцима између САД, Украјине и Европљана, као и о разговорима између Вашингтона, Кијева и Москве, без прецизирања датума или локације.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Доналд Трамп

Володимир Зеленски

Владимир Путин

Коментари (0)

Више из рубрике

лавина планина снијег планинарење планинари алпинисти

Свијет

У лавини погинуло 11 људи

1 ч

0
У Мексику експлодирала пиротехника на вјерској прослави, погинуло 10 људи

Свијет

У Мексику експлодирала пиротехника на вјерској прослави, погинуло 10 људи

1 ч

0
Комарци су породица инсеката двокрилаца, распрострањених у свим крајевима наше планете.

Свијет

Осма жртва грознице Западног Нила у Сјеверној Македонији

1 ч

0
Застава Њемачке

Свијет

Њемачкој до 2029. године пријети недостатак више од 700.000 квалификованих радника

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

16

"БХ Телеком" укинуо сигнал АТВ-а и РТРС-а због сахране генерала Ратка Младића

11

10

Почаст генералу Младићу одали представници Владе Србије и представници политичких странака

11

08

Орбан: Припремите се. Ово је тек почетак!

11

03

Број жртава клизишта у Непалу порастао на 1.355

10

54

Због вулканског пепела затворено седам аеродрома

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима