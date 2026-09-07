Трамп разговара са Путином и Зеленским

Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп данас треба да има телефонске разговоре са предсједницима Русије и Украјине, Владимиром Путином и Володимиром Зеленским, послије повратка америчких изасланика из Москве и Кијева, пренио је украјински лист Кијев индипендент.
Изасланици Стив Виткоф и Џаред Кушнер састали су се у недељу са Зеленским у Кијеву, дан након више од три сата разговора у Москви са Путином.
Обе стране су описале разговоре као "важне", али се чини да за сада нема помака у преговорима о рјешавању сукоба.
Послије састанка, Зеленски је рекао да очекује да ће се "рат наставити" током цијеле зиме.
Разговори су се фокусирали на безбедносне и економске гаранције, зимску помоћ Украјини и обезбјеђивање система противваздушне одбране (ПВО) Патриот.
Двије стране су разговарале о будућим састанцима између САД, Украјине и Европљана, као и о разговорима између Вашингтона, Кијева и Москве, без прецизирања датума или локације.
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