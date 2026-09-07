Logo

У Мексику експлодирала пиротехника на вјерској прослави, погинуло 10 људи

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
07.09.2026 09:50

Коментари:

0
У Мексику експлодирала пиротехника на вјерској прослави, погинуло 10 људи
Фото: X

Најмање десет особа је погинуло, а 64 су повријеђене у експлозији пиротехничких средстава током вјерске прославе у мексичкој савезној држави Мексико. Несрећа се догодила у суботу увече у општини Темаскалсинго, када је усљед детонације дошло до урушавања зида, саопштиле су локалне власти, а преноси Еј-Би-Си њуз.

До експлозије је дошло поред цркве Нуестра Сењора де ла Луз у Темаскалсингу, општини са око 66.000 становника, која се налази 160 километара сјеверозападно од главног града. Стотине мјештана у том тренутку припремале су се за ватромет у оквиру вјерског фестивала.

Истрага и посљедице

Канцеларија државног тужиоца покренула је истрагу, а узрок експлозије још није званично утврђен. Локални бискуп потврдио је да су међу повријеђенима и двојица свештеника.

Снимци објављени на друштвеним мрежама приказују хаос након детонације и људе који у диму претражују рушевине у потрази за преживјелима.

Контекст несреће

Експлозије повезане са пиротехником честе су у Мексику, гдје се ватромет традиционално користи на уличним прославама и вјерским фестивалима.

Прије готово четири године, у снажној експлозији у селу унутар општине Хуејутла, у савезној држави Идалго, повријеђено је 17 особа.

(Индекс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Мексико

погибија

ватромет

несрећа

Коментари (0)

Више из рубрике

Комарци су породица инсеката двокрилаца, распрострањених у свим крајевима наше планете.

Свијет

Осма жртва грознице Западног Нила у Сјеверној Македонији

1 ч

0
Застава Њемачке

Свијет

Њемачкој до 2029. године пријети недостатак више од 700.000 квалификованих радника

2 ч

0
Виткоф: Без дијалога са Русијом шансе за мирно рјешење су мале

Свијет

Виткоф: Без дијалога са Русијом шансе за мирно рјешење су мале

2 ч

0
Виткоф открио детаље послије разговора са Путином и Зеленским

Свијет

Виткоф открио детаље послије разговора са Путином и Зеленским

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

16

"БХ Телеком" укинуо сигнал АТВ-а и РТРС-а због сахране генерала Ратка Младића

11

10

Почаст генералу Младићу одали представници Владе Србије и представници политичких странака

11

08

Орбан: Припремите се. Ово је тек почетак!

11

03

Број жртава клизишта у Непалу порастао на 1.355

10

54

Због вулканског пепела затворено седам аеродрома

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима