У Мексику експлодирала пиротехника на вјерској прослави, погинуло 10 људи

Аутор:АТВ редакција
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Најмање десет особа је погинуло, а 64 су повријеђене у експлозији пиротехничких средстава током вјерске прославе у мексичкој савезној држави Мексико. Несрећа се догодила у суботу увече у општини Темаскалсинго, када је усљед детонације дошло до урушавања зида, саопштиле су локалне власти, а преноси Еј-Би-Си њуз.
До експлозије је дошло поред цркве Нуестра Сењора де ла Луз у Темаскалсингу, општини са око 66.000 становника, која се налази 160 километара сјеверозападно од главног града. Стотине мјештана у том тренутку припремале су се за ватромет у оквиру вјерског фестивала.
Канцеларија државног тужиоца покренула је истрагу, а узрок експлозије још није званично утврђен. Локални бискуп потврдио је да су међу повријеђенима и двојица свештеника.
Яркие вспышки и паника: как минимум десять человек погибли при взрыве фейерверков в мексиканском штате Мехико.— Zerkalo_newz (@Zerkalo_newz) September 7, 2026
Это произошло во время городского фестиваля. Причины ЧП не уточняются. Всего пострадали 64 человека pic.twitter.com/WpxdqI9csp
Снимци објављени на друштвеним мрежама приказују хаос након детонације и људе који у диму претражују рушевине у потрази за преживјелима.
Експлозије повезане са пиротехником честе су у Мексику, гдје се ватромет традиционално користи на уличним прославама и вјерским фестивалима.
Прије готово четири године, у снажној експлозији у селу унутар општине Хуејутла, у савезној држави Идалго, повријеђено је 17 особа.
(Индекс)
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