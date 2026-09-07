Виткоф открио детаље послије разговора са Путином и Зеленским

Аутор:АТВ редакција
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Сједињене Америчке Државе залажу се за мирно рјешење рата између Украјине и Русије, али без дијалога са Русијом шансе за мирно рјешење су веома мале, изјавио је синоћ специјални амерички изасланик Стив Виткоф.
Виткоф је, на заједничкој конференцији за новинаре са украјинским предсједником Володимиром Зеленским у Кијеву, рекао да се тражи дипломатско рјешење како би се окончао сукоб Русије и Украјине, пренио је „Униан“.
„Тражимо дипломатско рјешење за овај сукоб, а не војну нагодбу. А то је оно што је предсједник Трамп увијек тражио“, рекао је Виткоф, одговарајући на питање да ли је руски предсједник Владимир Путин спреман за трилатерални самит са Зеленским и америчким предсједником Доналдом Трампом.
Виткоф је рекао да је са таквим циљем стигао у Кијев, заједно са америчким изаслаником Џаредом Кушнером.
Он је додао да је Трамп, захваљујући оваквом приступу, помогао да се оконча најмање девет сукоба широм свијета, и да је могуће да ће се тако окончати још више њих.
„Мислим да смо постигли значајан напредак у Москви. Чули смо нове идеје. Чули сте предсједника Зеленског како говори о трилатералном састанку и надамо се да ћемо ускоро имати саопштење. Било је много других важних и увјерљивих идеја о којима смо разговарали у Москви и које су представљене овдје у Кијеву. Вјерујемо да је сарадња кључна“, казао је Виткоф.
Према његовим ријечима, зато су се јуче преговорима у Кијеву придружили савјетници за националну безбједност из Велике Британије, Француске и Њемачке.
„Довели смо чланове тима који су потпуно посвећени проналажењу рјешења. Обје стране ће морати да направе компромис и смање тензије међу њима. И вјерујемо да имамо све потребне састојке да то постигнемо. Као што је Џаред рекао, рјешавање ових проблема није лако. Јер да је лако, сви би то радили. Веома је, веома тешко. Али ми смо посвећени, бринемо и надамо се да ће све ово довести до успјешног, мирног, дипломатског рјешења“, нагласио је Виткоф.
Виткоф је казао да је до сада посјетио Москву осам пута, како би се састао са Путином и његовим тимом, и да је најмање три такве посјете имао заједно са Џаредом Кушнером.
„Предсједник Путин и његов тим су се увијек према нама односили са поштовањем. Односи су кључни у рјешавању оваквих сукоба. А ако немате односе са обје стране, онда имате лошу комуникацију и вјероватно врло мале шансе за постизање мирног рјешења“, нагласио је Виткоф.
Додао је да је јуче америчка делегација прво дошла код Путина.
„Морали смо да чујемо његов став. Имали смо конкретан разговор са њим, о чему смо обавијестили предсједника Зеленског и његов тим. Обје стране морају постићи договор“, рекао је Виткоф.
Према његовим ријечима, његов заједнички задатак са Кушнером је да зближи Украјину и Русију, смањи број спорних питања између земаља и да отвори канале комуникације. Виткоф је изразио наду да је овај процес конструктивно почео у претходних 48 часова.
„Увјерени смо да ће овдје бити постигнут добар договор“, закључио је Виткоф.
Кушнер је на питање да ли се мир у Украјини може постићи прије зиме, одговорио да је прерано говорити о томе када ће мир доћи док се не договоре услови мировног споразума и не потпише сам документ.
„Одговор је – никад не знате шта ће се десити са било којим споразумом, зар не? Неће се десити док се споразум не постигне. Може се десити брзо, или се може десити споро, али се неће десити осим ако немате ове састанке и ове дискусије“, истакао је Кушнер.
Виткоф и Кушнер су у суботу посјетили Москву, гдје су са руским предсједником Владимиром Путином у Кремљу разговарали више од три часа.
Предсједници Украјине и Русије су се сагласили у суботу, на почетку посјете Виткофа и Кушнера, да до вечерас обуставе нападе на главне градове, Москву и Кијев, преноси Танјуг.
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