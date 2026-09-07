Карлеуша пољубила бившег супруга пред свима: Хаос у хотелу, гости вриштали

Аутор:АТВ редакција
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Велико славље поводом 18. рођендана Атине и 17. рођендана Нике Тошић протекло је у знаку луксуза, музике и снажних емоција. Посебну пажњу присутних привукли су поносни родитељи, Јелена Карлеуша и Душко Тошић, који су се током вечери обратили гостима и својим кћеркама.
Након почетка званичног дијела прославе, музика је накратко прекинута, а Јелена и Душко заједно су изашли на подиј.
Родитељи су својим кћеркама упутили емотивне поруке поводом њихових рођендана, што је изазвало одушевљење међу гостима. Атмосфера је у једном тренутку постала посебно емотивна.
Душко је признао да није вјешт у држању говора и да не воли микрофон, док је Јелена говорила о својим кћеркама и признала да су је емоције савладале. Пред свима је пустила сузу, а у једном тренутку од емоција јој се одлијепила и трепавица.
Сцена
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И Душкове ријечи изазвале су снажне реакције присутних. Поносни родитељи показали су колико им значи што њихове кћерке заједно обиљежавају ове важне животне тренутке.
- Теби мама честитам, и захваљујем ти се што си ми родила двије принцезе - рекао је Душко, након чега су се загрлили и пољубили.
Бивши фудбалер, којег медији ријетко имају прилику видјети у овако емотивним ситуацијама, био је видно узбуђен док је говорио о одрастању својих кћерки.
- Сјећам се када су биле бебе и када сам их држао у рукама. Био сам најпоноснији тата на свијету, а такав осјећај имам и данас - рекао је Тошић, признајући да због спортске каријере није у потпуности осјетио колико је вријеме брзо пролазило.
- Играо сам широм свијета, у Њемачкој, Француској, Кини, Турској... Јелена је била та која је непрестано била уз њих. Ја због обавеза нисам у потпуности осјетио тај период, али све је заиста брзо прошло.“
На питање да ли је задовољан начином на који је Јелена одгојила Атину и Нику, бивши репрезентативац дао је јасан одговор пун поштовања.
- Јесам, наравно. Захваљујем јој се на свему и изузетно сам поносан на њу. Понављам, нисам проводио много времена са њима док сам играо ван Србије. Јелена их је одгојила и заиста сам поносан.“
С друге стране, Јелена је признала да јој се чини као да вријеме стоји када су у питању њене кћерке.
- Немам осјећај да су порасле, оне ће заувијек бити мамине бебе - рекла је пјевачица, а затим се осврнула и на однос с бившим супругом.
- Оне доживљавају огромну љубав и од маме и од тате током читавог живота. Без обзира на то у каквим смо односима Душко и ја, а сада смо у јако лијепим, њима љубав никада није недостајала. Увијек говорим да је Душко најдивнији отац на свијету. Борила сам се да останемо у браку јер сматрам да је то важно за одрастање дјеце, али и након развода, Душко је, ево кажем то и пред њим изузетно посвећен. Откако се вратио у Србију, стално је са њима, вози их, води на ручкове, вечере и у куповину.“, преноси Аваз
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