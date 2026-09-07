Њемачкој до 2029. године пријети недостатак више од 700.000 квалификованих радника

Аутор:АТВ редакција
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Њемачка би се могла суочити са недостатком око 723.000 квалификованих радника до 2029. године, што је готово двоструко више него што је забиљежено 2025. године, објављено је у студији Њемачког економског института.
У студији се наводи да је Њемачкој прошле године недостајало око 370.000 квалификованих радника.
Највећи недостатак у 2029. години могао би бити међу радницима у продаји, са око 39.100 позиција које би потенцијално могле остати непопуњене. Остале професије за које се очекује да ће бити тешко погођене укључују бригу о дјеци и образовање, са пројектованим недостатком од 29.900 радника, те социјални рад и социјално образовање, са 23.600.
Здравствена њега могли би се суочити са недостатком 18.700 радника, а област енергетике и електронике 17.400.
Аутор студије Александер Бурштеде приписао је очекивани пораст дјелимично великом броју људи који ће се пензионисати у наредним годинама. Истовремено, очекује се да ће премало млађих радника ући на тржиште рада, док би Њемачка могла имати веће потешкоће у привлачењу радника из иностранства.
"Економски опоравак би могао додатно повећати потражњу за квалификованим радницима", рекао је Бурштеде.
Најновија анализа пројектује трендове на тржишту рада до 2029. године на основу података доступних до краја 2024. године. Такође показује како би се могао развијати недостатак квалификованих радника ако се тренутни трендови наставе, преноси Срна.
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