Виткоф: Без дијалога са Русијом шансе за мирно рјешење су мале

Аутор:АТВ редакција
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Специјални амерички изасланик Стив Виткоф оцијенио је да су шансе за мирно рјешење украјинског сукоба мале без дијалога са Русијом.
Виткоф је на заједничкој конференцији за новинаре са украјинским предсједником Владимиром Зеленским у Кијеву, рекао да се САД залажу за мирно рјешење сукоба.
- Тражимо дипломатско рјешење за овај сукоб, а не војну нагодбу. А то је оно што је предсједник Доналд Трамп увијек тражио - рекао је Виткоф, одговарајући на питање да ли је руски предсједник Владимир Путин спреман за трилатерални самит са Зеленским и Трампом.
Виткоф је рекао да је са таквим циљем стигао у Кијев, заједно са америчким изаслаником Џаредом Кушнером, преноси Срна.
Он је додао да је Трамп, захваљујући оваквом приступу, помогао да се оконча најмање девет сукоба широм свијета, те да је могуће да ће се тако окончати још више њих.
Амерички преговарачи раније су се у Кремљу састали са руским предсједником Владимиром Путином.
Како је новинарима рекао помоћник Кремља Јуриј Ушаков, руски лидер је нагласио потребу за отклањањем свих основних узрока украјинског сукоба.
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