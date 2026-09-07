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Виткоф: Без дијалога са Русијом шансе за мирно рјешење су мале

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07.09.2026 08:43

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Виткоф: Без дијалога са Русијом шансе за мирно рјешење су мале
Фото: Mikhail Metzel/Sputnik/Kremlin Pool

Специјални амерички изасланик Стив Виткоф оцијенио је да су шансе за мирно рјешење украјинског сукоба мале без дијалога са Русијом.

Виткоф је на заједничкој конференцији за новинаре са украјинским предсједником Владимиром Зеленским у Кијеву, рекао да се САД залажу за мирно рјешење сукоба.

- Тражимо дипломатско рјешење за овај сукоб, а не војну нагодбу. А то је оно што је предсједник Доналд Трамп увијек тражио - рекао је Виткоф, одговарајући на питање да ли је руски предсједник Владимир Путин спреман за трилатерални самит са Зеленским и Трампом.

Виткоф је рекао да је са таквим циљем стигао у Кијев, заједно са америчким изаслаником Џаредом Кушнером, преноси Срна.

Он је додао да је Трамп, захваљујући оваквом приступу, помогао да се оконча најмање девет сукоба широм свијета, те да је могуће да ће се тако окончати још више њих.

Амерички преговарачи раније су се у Кремљу састали са руским предсједником Владимиром Путином.

Како је новинарима рекао помоћник Кремља Јуриј Ушаков, руски лидер је нагласио потребу за отклањањем свих основних узрока украјинског сукоба.

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Тагови :

Стив Виткоф

Русија

Украјина

САД

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