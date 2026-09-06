Техеран најавио нову зону за поморски саобраћај

Аутор:АТВ редакција
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Зона ограниченог поморског саобраћаја биће проглашена испред Ормуског мореуза у наредним данима, изјавио је секретар иранског Врховног савјета за националну безбједност Мохсен Резаеи.
Резаеи је рекао да ће зона обухватати подручја у Персијском заливу.
Он је додао да су нове мапе за пловидбу бродова кроз Ормуски мореуз усаглашене са Оманом и да ће споразум бити потписан у наредним данима, преноси Срна.
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