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Техеран најавио нову зону за поморски саобраћај

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06.09.2026 21:16

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Теретни бродови плове морем у близини Ормуског мореуза, посматрано са камените обале код Хор Факана, у Уједињеним Арапским Емиратима, у петак, 1. маја 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Fatima Shbair, File

Зона ограниченог поморског саобраћаја биће проглашена испред Ормуског мореуза у наредним данима, изјавио је секретар иранског Врховног савјета за националну безбједност Мохсен Резаеи.

Резаеи је рекао да ће зона обухватати подручја у Персијском заливу.

Он је додао да су нове мапе за пловидбу бродова кроз Ормуски мореуз усаглашене са Оманом и да ће споразум бити потписан у наредним данима, преноси Срна.

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Тагови :

Ормуски мореуз

Поморски саобраћај

Техеран

Иран

Америка

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