Аутобус са ђацима слетио с пута, најмање 25 погинулих!

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
На Зеленортским Острвима догодила се тешка саобраћајна несрећа када је аутобус пун ђака слетио с пута и пао са висине, а према посљедњим информацијама, погинуло је најмање 25 особа.
Према ријечима локалног званичника цивилне заштите, несрећа се догодила након што је аутобус са ђацима скренуо с пута и пао са висине на острву Фого на Зеленортским Острвима у суботу увече.
Како преноси зеленортска новинска агенција Инфорпрес, најмање десет путника је испало из возила, које је пало са висине од приближно 30 метара.
De acordo com as autoridades, o "autocarro transportava alunos num passeio" quando saiu da estrada e caiu de uma altura de cerca de 30 metros, em Campanas de Cima, município de Santa Catarina do Fogo.— Observador (@observadorpt) September 6, 2026
Acompanhe as atializações no link nos comentários.
(📸 Cabo Verde e a Sua… pic.twitter.com/hAXHodcgpO
Међу погинулима, како се наводи, има и дјеце.
Неки од путника остали су заробљени у уништеном возилу.
Аутобус се кретао на линији Ча дас Калдеирас – Кампанас, преноси РТС
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
19
48
19
43
19
38
19
33
19
26
Тренутно на програму