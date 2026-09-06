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Аутобус са ђацима слетио с пута, најмање 25 погинулих!

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06.09.2026 17:49

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Аутобус слетио Зеленортска Острва погинуло најмање 25 дјеце
Фото: X/Observador/printscreen

На Зеленортским Острвима догодила се тешка саобраћајна несрећа када је аутобус пун ђака слетио с пута и пао са висине, а према посљедњим информацијама, погинуло је најмање 25 особа.

Према ријечима локалног званичника цивилне заштите, несрећа се догодила након што је аутобус са ђацима скренуо с пута и пао са висине на острву Фого на Зеленортским Острвима у суботу увече.

Како преноси зеленортска новинска агенција Инфорпрес, најмање десет путника је испало из возила, које је пало са висине од приближно 30 метара.

Међу погинулима, како се наводи, има и дјеце.

Неки од путника остали су заробљени у уништеном возилу.

Аутобус се кретао на линији Ча дас Калдеирас – Кампанас, преноси РТС

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Тагови :

преврнуо се аутобус

погинули путници

погинула дјеца

Саобраћајна несрећа

Зеленортска Острва

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