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Састанак Зеленског са америчким изасланицима Кушнером и Виткофом

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06.09.2026 15:44

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Састанак Зеленског са америчким изасланицима Кушнером и Виткофом
Фото: Tanjug/AP/Efrem Lukatsky

Састанак украјинског предсједника Володимира Зеленског и америчких специјалних изасланика Стива Виткофа и Џареда Кушнера почели су данас у Кијеву, пренио је Укринформ.

Кушнер и Виткоф допутовали су раније данас у Кијев возом из Пољске, гдје је њихов авион слетио јутрос након синоћног разговора са руским предсједником Владимиром Путином у Москви.

Ријеч је о првој заједничкој посјети двојице изасланика САД Кијеву од почетка рата 2022. године.

Зеленски је раније изјавио да је циљ Кијева да посета и разговори са америчком страном буду максимално конструктивни и садржајни.

Специјални изасланици америчког предсједника су 5. септембра боравили у Москви, гдје су се састали са руским предсједником Владимиром Путином.

Према наводима медија, разговор Виткофа, Кушнера и Путина трајао је више од три сата.

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Тагови :

Стив Виткоф

Џаред Кушнер

Володимир Зеленски

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