Састанак Зеленског са америчким изасланицима Кушнером и Виткофом

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Састанак украјинског предсједника Володимира Зеленског и америчких специјалних изасланика Стива Виткофа и Џареда Кушнера почели су данас у Кијеву, пренио је Укринформ.
Кушнер и Виткоф допутовали су раније данас у Кијев возом из Пољске, гдје је њихов авион слетио јутрос након синоћног разговора са руским предсједником Владимиром Путином у Москви.
Ријеч је о првој заједничкој посјети двојице изасланика САД Кијеву од почетка рата 2022. године.
Зеленски је раније изјавио да је циљ Кијева да посета и разговори са америчком страном буду максимално конструктивни и садржајни.
Специјални изасланици америчког предсједника су 5. септембра боравили у Москви, гдје су се састали са руским предсједником Владимиром Путином.
Према наводима медија, разговор Виткофа, Кушнера и Путина трајао је више од три сата.
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