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Полицијска опсада због Љуба Миловића! Специјалци упали у луксузни хотел

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06.09.2026 16:21

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Полицијска опсада због Љуба Миловића! Специјалци упали у луксузни хотел

Службеници полиције током цијеле ноћи и током данашњег дана предузимали су интензивне активности на подручју Грахова усмјерене на проналазак и лоцирање одбјеглог полицајца Љуба Миловића, за којим је расписана црвена међународна потерница путем Интерпола.

Како је саопштено из Управе полиције, у оквиру активности извршена је рација и претрес објеката ресторана и хотела "Граховац 1858".

Током спровођења активности одузета су три возила високе класе, која ће бити предмет даљих провјера и вештачења.

Како се наводи у саопштењу, службеници Пореске управе су, у склопу поменутих активности, након извршених контрола и утврђених неправилности у раду, запечатили хотел и ресторан "Граховац 1858".

"Управа полиције наставља активности појачаним интензитетом, уз ангажовање свих расположивих капацитета и оперативних ресурса Полиције, претрагом конкретних локација, са јасним циљем лоцирања и проналаска лица за којима се трага на националном и међународном нивоу и њиховог привођења правди, као и идентификовања и процесуирања свих лица која пружају помоћ у њиховом скривању, кретању и боравку", наводи се у саопштењу полиције.

(Вијести)

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Тагови :

Црна Гора

Полиција

хапшење

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